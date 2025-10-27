Francoski general: Moskva bi lahko v štirih letih preizkusila pripravljenost Evrope

General Fabien Mandon je v sredo poslancem v obrambnem odboru državnega zbora poudaril, da je Rusija "država, ki bi lahko bila v skušnjavi, da bi nadaljevala vojno na naši celini". Njegova prva naloga, ki si jo je zadal kot načelnik generalštaba, je, da pripravi francoske oborožene sile na morebitni spopad. "Prvi cilj, ki sem ga zastavil oboroženim silam, je, da bodo v treh ali štirih letih pripravljene na šok, ki bi lahko bil resen preizkus," je dodal.

V zadnjih mesecih so številni visoki predstavniki Nata in Evropske unije opozorili, da bi Moskva lahko napadla zavezništvo že med letoma 2027 in 2030. Evropska komisija je ta mesec predstavila načrt, s katerim želi države članice spodbuditi, da do leta 2030 okrepijo svoje obrambne zmogljivosti in pripravljenost na morebiten spopad.