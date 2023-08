Francija evakuira svoje državljane iz Nigra, nekatere države Sahela podpirajo upornike

Francija se pripravlja na evakuacijo svojih državljanov iz Nigra, potem ko je zaradi predsedniškega udara ta zahodnoafriška država zašla v ostro politično krizo, ki je polarizirala sosednje države v regiji. Sporočili so, da bodo odstranili vse francoske in evropske državljane zaradi ostrih razmer v Niameyu.

V luči nedavne politične krize, ki se je razplamtela v Nigru, se evropske države pospešeno pripravljajo na evakuacijo svojih državljanov. Prva izmed njih je Francija, ki se je za ta korak odločila, ko so se pred francoskim veleposlaništvom v nigerijski prestolnici zbrali uporniki ter demonstrirali proti postkolonialnemu vplivu države ter zažigali francoske zastave, razobešali pa ruske.

icon-expand Demonstranti v Niameyu v podporo zarotnikom državnega udara nosijo napis na katerem piše "Dol s Francijo, naj živi CNSP (Nacionalni svet za zaščito domovine)" FOTO: AP

Francija bo zdaj v sodelovanju z nigerijskimi silami pripravila zračno evakuacijo svojih državljanov iz Niameya, so dejali v francoskem veleposlaništvu po poročanju CNN. Evakuacija bo potekala hitro in bo tudi hitro zaključena, so dodali. V sporočilu je bilo francoskim državljanom, ki želijo biti evakuirani, naročeno, naj imajo s seboj hrano in vodo, medtem ko čakajo na vkrcanje.

"Vojna proti Nigru pomeni vojna proti Maliju in Burkini Faso" Nigrska vojaška hunta je včeraj sporočila, da Francija načrtuje vojaško operacijo za osvoboditev odstavljenega predsednika, kar je francosko zunanje ministrstvo sicer zanikalo, a so dodali, da je trenutno pridržani predsednik Mohamed Bazoum edina legitimna avtoriteta v državi. Mnogi zahodnoafriški voditelji so uvedli tudi finančne in potovalne kazni za zarotnike državnega udara.

Burkina Faso in Mali sta se ostro odzvali na takšne namige ter sporočili, da bi vsakršno vojaško posredovanje proti Nigru pomenilo vojno proti njima. "Vsako vojaško posredovanje proti Nigru bo enakovredno vojni napovedi Burkini Faso in Maliju," sta državi navedli v skupni izjavi v ponedeljek.

Dramatična odstavitev predsednika Bazuma je sprožila deljene odzive v državah na območju Sahela, kjer je grožnja militantnega ekstremizma v zadnjih letih destabilizirala lokalne vlade in povzročila nestabilnosti. Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) je izdala ostro opozorilo proti vojaški hunti in ji dala en teden časa, da izpusti in ponovno postavi na predsedniško mesto Bazuma, pri čemer so opozorili, da ne izključujejo uporabe sile. Poleg tega so uvedli prepoved potovanj in zamrznitev premoženja za vojaške uradnike, vpletene v državni udar, pa tudi za njihove družinske člane in civiliste, ki sprejmejo sodelovanje v institucijah ali vladi, ki jo ustanovijo ti uradniki. Tudi Francija in Evropska unija nista zaostajali, prekinili so namreč finančno pomoč Nigru.

icon-expand Zahodnoafriški blok, znan kot ECOWAS, je sporočil, da prekinja odnose z Nigrom, in odobril uporabo sile, če predsednik Mohamed Bazoum v enem tednu ne bo ponovno postavljen na položaj. FOTO: AP

Burkina Faso in Mali sta pa sicer te sankcije označila "nezakonite, nelegitimne in nečloveške". Tudi Gvineja je izrazila solidarnost z Nigrom in se odločila, da ne bo sodelovala pri ukrepih proti njim.