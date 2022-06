Francija in McDonald's dosegla poravnavo v višini 1,25 milijarde evrov

"Pod pogojem plačila globe veljavnost sporazuma pomeni konec pregona," je pojasnil glavni finančni tožilec Jean-Francois Bohnert in dodal, da bo McDonald's plačal 2,5-kratni znesek izogibanega davka.

Francija je sumila, da je McDonald's v državi poročal o umetno nizkih dobičkih, s tem pa znižal plačilo davkov. McDonald's je dobiček umetno zniževal tako, da je svoji matični družbi v Luksemburgu plačeval licenčne pristojbine za uporabo blagovne znamke verige.

Preiskovalci so od leta 2014 preiskovali, ali so pristojbine, ki jih je francoska veja McDonald's plačala svoji evropski matični družbi v Luksemburgu, dejansko služile za umetno zmanjšanje dobička. Uradno preiskavo so sicer začeli leta 2016, potem ko so sindikalni predstavniki podjetje prijavili zaradi suma davčne goljufije.

McDonald's je v izjavi za javnost zapisal, da je v obravnavanem obdobju že plačal 2,2 milijarde evrov davkov. "Ta sporazum končuje davčni primer in sodno preiskavo brez priznanja krivde," so navedli v podjetju in dodali, da proaktivno sodelujejo s francoskimi davčnimi organi, da bi se dogovorili o trenutni in prihodnji ravni pristojbin za blagovno znamko in znanje.

Največja davčna kazen v Franciji doslej je doletela evropskega proizvajalca letal Airbus, ki je moral leta 2020 plačati 2,1 milijarde evrov.