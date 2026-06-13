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Francija: Izraelsko podjetje naj bi se vmešavalo v volitve več držav

Pariz, 13. 06. 2026 09.21 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Izraelski hekerji

Francoska agencija za kibernetsko varnost je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanja v volitve na Škotskem, v Franciji, New Yorku, Togi in Angoli. V začetku leta naj bi podjetje s pomočjo omrežja lažnih oziroma posredniških računov na družbenih omrežjih targetiralo škotskega premierja Johna Swinneyja, njegovo stranko SNP in škotsko vlado.

Izraelsko tehnološko podjetje BlackCore naj bi se po ugotovitvah francoske agencije za kibernetsko varnost in odkrivanje dezinformacij Viginum vmešavalo v volitve in politične procese več držav. Izraelska vlada trenutno čaka na francosko poročilo, nato pa se bo, kot so dejali, odločila, ali bo izvedla lastno preiskavo. So pa že zanikali, da bi imela kakršen koli interes za vmešavanje v volitve drugih držav.

Vodja Viginuma Marc-Antoine Brillant in francoski minister Sébastien Lecornu sta v četrtek sporočila, da je agencija v preiskavah identificirala BlackCore, da pa še ni jasno, kdo je podjetju naročil vmešavanje, poroča Guardian. "Naše preiskave niso omogočile identifikacije naročnika, če kateri sploh obstaja, ki stoji za tem tujim digitalnim vmešavanjem," je dejal Brillant.

John Swinney
John Swinney
FOTO: Profimedia

Po podatkih Viginuma je izraelsko podjetje letos štirikrat uporabilo posredniške račune družbenih medijev za ciljanje Johna Swinneyja, Škotske nacionalne stranke in škotske vlade. Prav tako naj bi bilo podjetje osredotočeno tudi na občinske volitve v Franciji, targetiralo naj bi županske volitve v New Yorku, kjer je zmagal demokratični socialist Zohran Mamdani, in drugih državah, kot sta Togo in Angola.

Usklajeni spletni napadi?

Swinney, stranka SNP in decentralizirana vlada v Edinburghu naj bi bile tarča digitalnega napada med 6. januarjem in 8. majem – pred in med volitvami za škotski parlament.

Podjetje BlackCore je po tem, ko so jih kontaktirali novinarji, odstranilo svojo spletno stran. Pred izbrisom so se na spletni strani opisovali kot "elitno vplivno, kibernetsko in tehnološko podjetje, zgrajeno za sodobno dobo informacijskega vojskovanja", ki vladam in političnim kampanjam zagotavlja "najsodobnejše strategije, napredna orodja in robustno varnost za oblikovanje narativov".

BlackCore naj bi bil glede na podatke preiskave vpleten v kampanjo usklajenih spletnih objav in mobilizacije najmanj 256 računov na platformi X, s čimer naj bi na tem družbenem omrežju razširili približno 1400 komentarjev. Swinneyjev račun je bil napaden 652-krat, račun stranke SNP 338-krat, škotske vlade pa 112-krat.

Swinney in njegovi ministri so bili sicer glasni kritiki izraelskih napadov v Gazi in na Zahodnem bregu. Uvedli so tudi nekatere sankcije proti izraelskim obrambnim silam (IDF) – orožarskim podjetjem, ki oskrbujejo IDF, so odvzeli državne subvencije in zamrznili podporo za izvoz v Izrael.

Domnevno vmešavanje z Black Cube

Spomnimo, da so se podobne obtožbe o vplivanju izraelske paraobveščevalne agencije na volitve pojavile tudi v Sloveniji, ko se je pred volitvami na spletu pojavilo več anonimno objavljenih posnetkov nekaterih vidnih posameznikov. Posnetki, ki so namigovali na domnevne korupcijske prakse in vplivanje na odločevalce, so bili objavljeni na anonimnih spletnih kanalih in so močno zaznamovali predvolilno kampanjo.

Kmalu zatem so se pojavile informacije, da naj bi za operacijo stala izraelska zasebna obveščevalna družba Black Cube, znana po prikritih operacijah in zbiranju informacij za naročnike po vsem svetu.

Preberi še Afera Black Cube na ustavno sodišče, obravnavali so prvo pritožbo

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je pozneje potrdila, da so predstavniki družbe Black Cube konec leta 2025 obiskali Slovenijo. Po navedbah prejšnje vlade in Sove naj bi obstajali indici o delovanju paraobveščevalne mreže in tujem vmešavanju v slovenski volilni proces, zato so bile ugotovitve predane policiji in tožilstvu.

Predstavniki SDS so očitke zavračali, predsednik stranke in novi premier Janez Janša pa je zanikal kakršnokoli nezakonito sodelovanje z družbo Black Cube.

Afera Black Cube se je preselila tudi na ustavno sodišče. Ustavni sodniki so namreč ta teden obravnavali prvo izmed mnogih pritožb, v katerih različni pritožniki dokazujejo, da so na zadnje volitve v državni zbor vplivale tuje sile.

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Tudi Slovenija je bila v času nekdanje vlade izjemno kritična do izraelskih napadov na Palestino, zoper državo pa je sprejela tudi več ukrepov, med katerimi je bil tudi embargo na izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoz iz Izraela v Slovenijo, ter izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in dva izraelska ministra označila za personi non grati na ozemlju Slovenije.

Nova vlada je ukrepe zoper Izrael kmalu po nastopu mandata že razveljavila.

Razlagalnik

Viginum je francoska vladna agencija, ustanovljena leta 2021, katere primarna naloga je odkrivanje in analiziranje tujega digitalnega vmešavanja v francoske notranje zadeve. Agencija deluje pod okriljem generalnega sekretariata za obrambo in nacionalno varnost (SGDSN) in se osredotoča na prepoznavanje usklajenih kampanj dezinformacij, ki bi lahko destabilizirale demokratične procese, kot so volitve, ali vplivale na javno mnenje s pomočjo lažnih profilov in manipulativnih vsebin na družbenih omrežjih.

Paraobveščevalne agencije so zasebna podjetja, ki ponujajo obveščevalne in varnostne storitve, podobne tistim, ki jih izvajajo državne obveščevalne službe, vendar za zasebne naročnike. Te družbe pogosto zaposlujejo nekdanje pripadnike državnih obveščevalnih ali vojaških struktur. Njihovo delovanje vključuje zbiranje informacij, izvajanje prikritih operacij, nadzor, analizo podatkov in vplivne kampanje. Ker delujejo v zasebnem sektorju, so pogosto manj omejene z nacionalno zakonodajo, kar jim omogoča izvajanje metod, ki bi bile za državne organe sporne ali nezakonite.

Izraz 'persona non grata' (latinsko za 'nezaželena oseba') se v diplomatskem jeziku uporablja za tujo osebo, katere vstop ali bivanje v državi ni zaželeno. Kadar država razglasi diplomata ali drugega predstavnika druge države za persono non grata, to pomeni, da ta oseba ni več dobrodošla in mora zapustiti državo v določenem časovnem okviru. Gre za enega najresnejših diplomatskih ukrepov, ki ga države običajno uporabijo kot odgovor na kršitev zakonov, vohunjenje ali kot izraz močnega političnega nestrinjanja z ravnanjem druge države.

Škotska nacionalna stranka (SNP) je sredinsko usmerjena politična stranka na Škotskem, katere osrednji cilj je neodvisnost Škotske od Združenega kraljestva. Stranka zagovarja članstvo Škotske v Evropski uniji in izvaja politike, ki poudarjajo socialno pravičnost, javno zdravstvo in okoljsko trajnost. Kot vodilna sila v škotskem parlamentu se SNP pogosto znajde v ideološkem sporu z vlado v Londonu glede vprašanj suverenosti in pristojnosti decentralizirane škotske vlade.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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