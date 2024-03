Francija krepi varovanje za olimpijske igre, za pomoč zaprosili 46 držav

Ob tem je tudi francosko obrambno ministrstvo zaprosilo tuje države za "manjše število" vojaškega osebja, ki bi lahko pomagalo pri "zelo specifičnih nalogah na igrah," je pojasnil polkovnik Pierre Gaudillière, tiskovni predstavnik generalštaba vojske. Poljski obrambni minister je sicer že potrdil, da bo v Pariz poslal svoje vojake. V delegaciji poljskih oboroženih sil bodo tudi vodniki psov, katerih glavni cilj bo izvajanje dejavnosti, povezanih z odkrivanjem eksploziva in preprečevanjem terorističnih pojavov, je sporočil minister Wadysaw Kosiniak-Kamysz.

Varnost sicer predstavlja največji izziv za organizatorje pariških iger v mestu, ki so ga večkrat prizadeli smrtonosni napadi islamskih skrajnežev in ki na igrah od 26. julija do 11. avgusta ter na paraolimpijskih igrah, ki bodo sledile, pričakuje kar 15 milijonov obiskovalcev. Varnostni pomisleki so še posebej visoki glede otvoritvene slovesnosti, na kateri bodo po reki Seni pluli čolni, z nasipov pa bodo dogodek spremljale velike množice ljudi.