Francija mu je zaprla vrata, Slovenijo pa je obiskal letos

Francosko zunanje ministrstvo je izjavilo, da je bil Daganu vstop v državo zavrnjen "zaradi njegove dejavne vloge pri izvajanju politike naseljevanja na Zahodnem bregu". Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je dodalo, da naselbine kršijo mednarodno pravo in spodkopavajo rešitev dveh držav.

Izraelsko zunanje ministrstvo je odločitev Francije označilo za povsem nesprejemljivo. "Izrael bo zahteval pojasnilo francoske vlade in v skladu s tem razmislil o svojih nadaljnjih korakih," so napovedali na ministrstvu.

Francija je v zadnjem času okrepila ukrepe proti izraelski politiki naseljevanja. Leta 2024 je uvedla prepoved vstopa v državo za 28 nasilnih izraelskih naseljencev. Letos pa se je pridružila mednarodni pobudi za omejitev trgovanja z izdelki iz naselbin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.