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Francija mu je zaprla vrata, Slovenijo pa je obiskal letos

Pariz, 12. 11. 2026 11.30 pred 7 urami 1 min branja 19

Avtor:
STA
Yossi Dagan

Predsedniku Regionalnega sveta Samarije Josiju Daganu je Francija prejšnji teden zavrnila vstop v državo, je sporočil njegov urad. Francosko zunanje ministrstvo je pojasnilo, da so tako ukrepali zaradi njegove vloge pri ustanavljanju 35 naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. Dagan se je letos mudil tudi v Sloveniji.

Francosko zunanje ministrstvo je izjavilo, da je bil Daganu vstop v državo zavrnjen "zaradi njegove dejavne vloge pri izvajanju politike naseljevanja na Zahodnem bregu". Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je dodalo, da naselbine kršijo mednarodno pravo in spodkopavajo rešitev dveh držav.

Yossi Dagan
Yossi Dagan
FOTO: AP

Izraelsko zunanje ministrstvo je odločitev Francije označilo za povsem nesprejemljivo. "Izrael bo zahteval pojasnilo francoske vlade in v skladu s tem razmislil o svojih nadaljnjih korakih," so napovedali na ministrstvu.

Francija je v zadnjem času okrepila ukrepe proti izraelski politiki naseljevanja. Leta 2024 je uvedla prepoved vstopa v državo za 28 nasilnih izraelskih naseljencev. Letos pa se je pridružila mednarodni pobudi za omejitev trgovanja z izdelki iz naselbin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preberi še ZN: Izrael je na Zahodnem bregu zagrešil zločine proti človeštvu in vojne zločine

Letos pa je Francija vstop prepovedala tudi izraelskemu finančnemu ministru Bezalelu Smotriču zaradi spodbujanja priključitve Zahodnega brega in ponovne kolonizacije Gaze ter ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi njegovega ravnanja s pridržanimi aktivisti s flotilje za Gazo.

Dagan se je letos po poročanju izraelskih medijev srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo in podpredsednikom vlade Jernejem Vrtovcem.

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Izrael Zahodni breg zaseda od leta 1967. Tam več kot 500.000 Izraelcev biva v nezakonitih naselbinah na palestinskem ozemlju, kjer živi tudi približno tri milijone Palestincev.

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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
12. 11. 2026 15.36
To je bratreanec od Janez Janše!
Odgovori
+1
2 1
Nace Štremljasti
12. 11. 2026 16.56
v drugem kolenu,v prvem so belokapi
Odgovori
+2
2 0
Sixten Malmerfelt
12. 11. 2026 15.15
Piše, da smo dobili v Sloveniji prvega židovskega rabina z mesecem novembrom 2026, ki se je preseli iz ZDA z družino.
Odgovori
+1
2 1
Sixten Malmerfelt
12. 11. 2026 15.14
Sprejemamo kozjerce!
Odgovori
+2
3 1
Nace Štremljasti
12. 11. 2026 16.54
ter take bradače,ki so po varšavi tekali leta 1943
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
12. 11. 2026 15.00
Važno je, da je zunanji minister izjavil, da se dosedanja mednarodna politik Slovenije ni spremenila in, da so v skladu z EU vrednotami!?
Odgovori
+3
4 1
Nace Štremljasti
12. 11. 2026 16.55
saj ne vedo kaj delajo,evangelij po zoretu psalm 13
Odgovori
+2
2 0
abigail
12. 11. 2026 13.58
In po kaj neki je prišel? Še po kakšen lep košček Slovenije, ali pa je prišel en kos Palestine prodat Janši in njegovim...da bodo imeli kam bežat.
Odgovori
+5
6 1
Slavko BabIč
12. 11. 2026 13.47
Pa tudi krščanarje in krščanske duhovnike preganjajo ortodoksni Judje, 140 koprivca Vlahov!
Odgovori
+2
3 1
vlahov
12. 11. 2026 13.02
Jude preganja tudi islam.
Odgovori
-1
2 3
vlahov
12. 11. 2026 13.02
Komunizma in nacizma je konec , da bi lahko preganjali Jude.
Odgovori
-1
3 4
Nace Štremljasti
12. 11. 2026 12.56
klerofašistična janšarija v polnem teku,Sramota
Odgovori
+0
4 4
galeon
12. 11. 2026 12.48
Desnuharke lizce to ne moti.
Odgovori
+2
6 4
krpati
12. 11. 2026 12.29
Mi sprejmemo vse le delovnih slovencev pa ne.
Odgovori
+5
6 1
ENDI
12. 11. 2026 11.47
Slovenija je res posebna država, ko drugi prepovedo vstop, mi z veseljem sprejmemo.
Odgovori
+5
7 2
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