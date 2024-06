Francija na glavo: republikanci v objem Marine le Pen

Polom na nedeljskih volitvah je francoskega predsednika Emmanuela Macrona pripravil do razpustitve narodne skupščine. Popolno premešanje političnih kart bi lahko privedlo do sklepanja donedavnega nepričakovanih zavezništev. Voditelj desnih republikancev je Eric Ciotti je dejal, da si pred volitvami želi zavezništva z Marine le Pen in si prislužil razburjenje dela desničarske javnosti. Medtem pa francoska levica s socialisti in komunisti na čelu napoveduje skupni nastop na volitvah.

Eric Ciotti FOTO: AP icon-expand

Izjavo Erica Ciottija je Marine Le Pen označila za pogumno, mnogi pa mu očitajo izdajo. Britanski Guardian piše, da je s tem šokiral svoje politične nasprotnike in člane stranke ter spravil francosko politiko v nadaljnjo zmedo. Ciotti brani svojo odločitev z dejstvom, da je njegova stranka osvojila šele peto mesto na nedeljskih evropskih volitvah in je prešibka, da bi preprečila "grožnjo narodu", ki jo predstavljata levica in sredina. "Verjamem, da država še nikoli ni bila tako desničarska. Ljudje pričakujejo desnico, pričakujejo desničarsko delovanje. Ne moremo se več zanašati na nemoč in impotenco, ki nas je pripeljala do tu, kjer smo zdaj," je dejal. "Naša politična družina ne more nadaljevati s kompromisi in podpiranjem vlade. Gospod Macron je državi povzročil škodo in nujno je potrebna nova politična večina." Jordan Bardella, predsednik Nacionalnega zbora (RN), je potrdil, da bo do dogovora z republikanci prišlo.

Marine le Pen FOTO: AP icon-expand

Ciottijeva odločitev, da se poveže republikance s skrajno desnico, je povzročila burne odzive vodilnih ministrov in poslancev republikancev in bo zagotovo povzročila odhode v konservativni stranki, ki ima dolgo politično zgodovino. Iz njenih vrst so prišli štirje od zadnjih sedmih francoskih predsednikov, med njimi Jacques Chirac in Nicolas Sarkozy. Notranji minister Gerald Darmanin je Ciottija obtožil "podpisa münchenskega sporazuma". Gre za referenco na sporazum iz leta 1938 med nacistično Nemčijo Veliko Britanijo, Francijo in Italijo, ki je Hitlerju dal zeleno luč za razkosanje Čehoslovaške, ni pa preprečil druge svetovne vojne. "Preko sodelovanje z Marine Le Pen je pahni Gaullistično politično družino v nečast," je tvitnil Darmanin. Rachida Dati, ministrica za kulturo in tako kot Darmanin, nekdanja članica LR pred vstopom v Macronovo sredinsko vlado, je dejala, da je bila odločitev "strašen udarec za mojo politično družino, republikansko desnico". Eric Dupont-Moretti, pravosodni minister, pa je Ciottija obtožil "nečasti". "Ponuditi stranko generala de Gaulla Le Penovi na srebrnem pladnju ... sramota ima zdaj ime ... skrajneži so odvrgli svoje maske. Vsi republikanci se morajo odzvati." je na družbenem omrežju zapisal Dupont-Moretti. Politične stranke se po Macronovi nepričakovani odločitvi o razpustitvi parlamenta trudijo oblikovati zavezništva in se vključiti v kampanjo, ki jo francoski mediji imenujejo "nacionalno zavajanje". Uradna volilna kampanja se bo začela 17. junija, glasovanje v dveh krogih pa bo potekalo 30. junija in 7. julija.