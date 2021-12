Francija odobrila kontroverzno prenovo notranjosti katedrale Notre-Dame

Na ministrstvu za kulturo so ob tem potrdili, da so med imeni, katerih dela bodo na ogled, ko bodo umetniške instalacije nadomestile nekatere spovednice iz 19. stoletja, pionir ulične umetnosti Ernest Pignon-Ernest in drugi sodobni umetniki, kot sta Anselm Kiefer in Louise Bourgeois . Ena od idej je tudi, da bodo na zidove kapel projicirali svetopisemske navedke v različnih jezikih.

Vendar pa so načrtovane spremembe požele številne kritike. Da gre načrt močno v škodo dekorju in verskemu prostoru te gotske znamenitosti, je mnenje okoli 100 javnih osebnosti, ki so ga v sredo objavili v časopisu Le Figaro. Oblast so pozvali, naj spoštujejo delo arhitekta Viollet-le-Duca, po čigar načrtih je bila katedrala iz 12. stoletja prenovljena konec 19. stoletja v gotskem slogu.

Eden od pariških arhitektov pa je za časnik The Art Newspaper dejal, da obstaja nevarnost, da bi se Notre-Dame spremenila v Disneyland.

A, kot kaže, kritike niso vplivale na komisijo za nacionalno kulturno in arhitekturno dediščino, ki je v četrtek odobrila načrt. Kljub manjšim zadržkom, ki jih je imela komisija, med drugim so na primer želeli videti prototip novih klopi, ki bodo nadomestile stare slamnate stole, so strokovnjaki odobrili program prenove. "Strokovnjaki so program prenove notranjščine ocenili pozitivno," so povedali na ministrstvu za kulturo.