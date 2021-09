Francija svoja veleposlanika v ZDA in Avstraliji odpoklicala na posvet

Francija je odpoklicala svojega veleposlanika v ZDA Philippeja Étienna , in sicer v znak protesta proti napovedi predsednika Joeja Bidna o dobavi podmornic na jedrski pogon Avstraliji. Gre za del dogovora ob sklenitvi novega zavezništva v Indopacifiški regiji med ZDA, Avstralijo in Veliko Britanijo.

Francoski zunanji minister je v izjavi dejal, da je odločitev sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron, poroča The New York Times. "Na zahtevo predsednika republike sem se odločil, da na posvet v Pariz takoj odpokličem naša dva veleposlanika v ZDA in Avstraliji," je dejal zunanji minister Jean-Yves Le Drian. "To odločitev opravičuje napoved, ki so jo 15. septembra najavile Avstralija in Združene države Amerike," je še dodal.

To je sploh prvič v zgodovini, da je Francija proti omenjenima državama sprejela tako oster ukrep, poroča Le Monde, ki dodaja, da so ZDA in Francija tradicionalne zaveznice vse od ameriške osamosvojitvene vojne.

Avstralija je medtem sporočila, da želi "konstruktivno" sodelovati s Francijo, a da razume, da je Francija "razočarana", poroča AFP News Agency.

Novo zavezništvo Avstralije, Velike Britanije in ZDA postalo trn v peti Franciji

Sklenitev novega zavezništva v Indopacifiški regiji (Aukus), ki bo med drugim opremilo Avstralijo s podmornicami na jedrski pogon, so na virtualni konferenci naznanili predsednik ZDA Joe Biden ter premierja Velike Britanije in Avstralije, Boris Johnson in Scott Morrison. Biden je ob tem takoj dal vedeti, da ne gre za potezo, usmerjeno proti Kitajski. Kljub temu so se v Pekingu odzvali zelo ostro, tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Džao Lidžian je povedal, da "resno spodkopava mir in stabilnost v regiji ter krepi oboroževalno tekmo". Kitajska mornarica namreč nima zelo razvitih podmorniških zmogljivosti, Avstraliji pa bi podmornice na jedrski pogon omogočile daljše patrulje.

Še bolj odločno kot Peking se je dogovoru uprl Pariz. In to z razlogom. Avstralija, ki bo lahko zgradila svoje prve jedrske podmornice (tehnologijo bodo kupili od Američanov), je namreč čez noč odstopila od dogovora, po katerem bi od Francije za 56 milijard evrov kupila podmornice na konvencionalen pogon. "To je nož v hrbet. Z Avstralijo smo vzpostavili odnos zaupanja, a je bilo zaupanje izdano," je za francoski radio France Info povedal francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian. Poudaril je, da zavezniki tega ne delajo drug drugemu. "Ta nenadna in nepredvidljiva odločitev spominja na tisto, kar bi naredil Donald Trump," je še dejal.

Države, združene v novem zavezništvu, bodo delile informacije na področju umetne inteligence, računalniških zmogljivosti ter podvodnih obrambnih zmogljivosti.