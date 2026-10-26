Francija ohranja policijsko uro, Macron pričakuje še en tvegan dan

Kljub temu da je dan protestov v soboto minil brez večjih incidentov, se razmere z vidika varnosti "v prihodnjih dneh bistveno ne bodo spremenile", je po poročanju tujih tiskovnih agencij poudaril notranji minister. "Dan je bil pod nadzorom, resnih incidentov ni bilo. To pa ne pomeni, da ni bila zabeležena zelo visoka stopnja nasilja proti policiji," je dejal minister Laurent Nunez in povedal, da je bilo ranjenih 267 policistov in 150 demonstrantov. "Policijske ure bodo torej seveda ostale v veljavi," je povedal in pojasnil, da bodo o njih v več kot deset mestih odločali prefekti v sodelovanju z župani. Bo pa zaradi zagotavljanja varnosti ostala v veljavi prepoved protestov v središčih mest, je dodal v pogovoru za francosko televizijo BFMTV.

Uničene izložbe po protestih. FOTO: AP

Proteste proti draginji in za boljše pogoje visokega izobraževanja so 17. oktobra spremljali spopadi s policijo, plenjenje trgovin in vandalizem v več mestih. Oblasti so v odgovor minulo soboto uvedle vrsto omejitev, med drugim prepoved protestov v določenih delih mest, močno okrepljena je bila tudi prisotnost varnostnih sil. Kljub temu so po državi aretirali 1435 ljudi. Novi protesti so napovedani v soboto in 5. novembra. Kot je še dejal Nunez, so sobotni dogodki pokazali, da so se med protestnike v Parizu in več drugih mestih hotele infiltrirati skupine, ki so z nasiljem želele stopnjevati napetosti.

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