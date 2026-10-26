Francija ohranja policijsko uro, Macron pričakuje še en tvegan dan

Kljub temu da je dan protestov v soboto minil brez večjih incidentov, se razmere z vidika varnosti "v prihodnjih dneh bistveno ne bodo spremenile", je po poročanju tujih tiskovnih agencij poudaril notranji minister.
"Dan je bil pod nadzorom, resnih incidentov ni bilo. To pa ne pomeni, da ni bila zabeležena zelo visoka stopnja nasilja proti policiji," je dejal minister Laurent Nunez in povedal, da je bilo ranjenih 267 policistov in 150 demonstrantov. "Policijske ure bodo torej seveda ostale v veljavi," je povedal in pojasnil, da bodo o njih v več kot deset mestih odločali prefekti v sodelovanju z župani.
Bo pa zaradi zagotavljanja varnosti ostala v veljavi prepoved protestov v središčih mest, je dodal v pogovoru za francosko televizijo BFMTV.
Proteste proti draginji in za boljše pogoje visokega izobraževanja so 17. oktobra spremljali spopadi s policijo, plenjenje trgovin in vandalizem v več mestih. Oblasti so v odgovor minulo soboto uvedle vrsto omejitev, med drugim prepoved protestov v določenih delih mest, močno okrepljena je bila tudi prisotnost varnostnih sil. Kljub temu so po državi aretirali 1435 ljudi.
Novi protesti so napovedani v soboto in 5. novembra. Kot je še dejal Nunez, so sobotni dogodki pokazali, da so se med protestnike v Parizu in več drugih mestih hotele infiltrirati skupine, ki so z nasiljem želele stopnjevati napetosti.
Macron pričakuje še eno težko soboto
Francoski predsednik Emmanuel Macron se danes mudi v drugem največjem francoskem mestu Marseillu, ki je 17. oktobra med protesti utrpelo resno škodo, protestniki pa so za kratek čas tudi vdrli v mestno hišo. Med drugim se bo srečal z lastniki trgovin, ki so bile tarče vandalizma in plenjenj, so sporočili iz Elizejske palače.
"Pričakuje se, da bo naslednja sobota še en tvegan dan," je napovedal med obiskom. Ob tem je priznal, da niso predvideli obsega demonstracij, ki so jim bili priča pred dobrim tednom dni.
Kot škodljivo je v kontekstu protestov izpostavil vlogo družbenih omrežij, ki da so bila uporabljena za "privabljanje (...) ljudi na kraje, kjer je prišlo do kaznivih dejanj, napadov in plenjenj". Omenjene platforme je označil za "orodja za spodbujanje najslabših impulzov".
Premier Sebastien Lecornu pa naj bi se danes s pristojnima ministroma srečal z dijaki, ki so z zahtevami po izboljšanju razmer v izobraževanju sprožili prve proteste. Nato so svoje proteste zaradi draginje organizirali še rumeni jopiči.
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