Kraljeva lobanja se vrača domov: Francija vrnila ostanke žrtev kolonializma

Al Jazeera poroča, da je med lobanjami tudi ena, za katero domnevajo, da pripada kralju Toeri. Francoski vojaki so ga leta 1897 obglavili med pokolom domačinov. Njegovo lobanjo so nato kot trofejo odpeljali nazaj v Francijo in jo skupaj s stotinami drugih posmrtnih ostankov z otoka v Indijskem oceanu postavili v pariški nacionalni zgodovinski muzej.
Na slovesni predaji je francoska ministrica za kulturo Rachida Dati poudarila, da so lobanje v zbirke prišle v okoliščinah, ki so "kršile človekovo dostojanstvo" in v kontekstu "kolonialnega nasilja".
Lobanje, ki so pripadale pripadnikom etnične skupine Sakalava, so bile na slovesnosti simbolno vrnjene v treh škatlah, odetih v tradicionalno blago, opisuje Al Jazeera.
Lobanje se bodo v nedeljo vrnile na Madagaskar, kjer jih bodo pokopali. Madagaskarska ministrica za kulturo Volamiranty Donna Mara je dejala, da namerava madagaskarska vlada počastiti posmrtne ostanke v spomin na obletnico usmrtitve kralja Toere konec avgusta 1897 med francosko kolonizacijo otoka.
Mara je dejala, da je odvzem lobanj "že 128 let odprta rana v srcu našega otoka". Po njenih besedah lobanje niso zbirateljski predmeti, temveč "nevidna in neizbrisna vez, ki povezuje našo sedanjost s preteklostjo," piše Al Jazeera.
To je prva uradna vrnitev človeških posmrtnih ostankov, potem ko je Francija leta 2023 sprejela zakon, ki omogoča restitucijo takšnih artefaktov. Medtem ko ima pariški Muzej človeka (Musee de l'Homme) v svojih zbirkah okoli 30.000 primerkov posmrtnih ostankov z vsega sveta, so lastne zahteve za vračilo posmrtnih ostankov prednikov že vložile tudi druge države, med njimi tudi Avstralija in Argentina.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je po poročanju Al Jazeere, ob obisku v Antananarivu letos spomladi izrazil željo po "odpuščanju" zaradi "krvave in tragične" kolonizacije Madagaskarja, ki je postal neodvisen leta 1960 po več kot 60 letih kolonialne vladavine.
