Kraljeva lobanja se vrača domov: Francija vrnila ostanke žrtev kolonializma

Francija je Madagaskarju po več kot stoletju vrnila tri človeške lobanje, ki so jih v pariškem muzeju hranili 128 let, potem ko so jih francoski vojaki odnesli z Madagaskarja v času kolonialnih osvajanj. Gre za prvo uradno vračilo posmrtnih ostankov po francoski zakonodaji iz leta 2023, ki omogoča vračanje takšnih predmetov.

Al Jazeera poroča, da je med lobanjami tudi ena, za katero domnevajo, da pripada kralju Toeri. Francoski vojaki so ga leta 1897 obglavili med pokolom domačinov. Njegovo lobanjo so nato kot trofejo odpeljali nazaj v Francijo in jo skupaj s stotinami drugih posmrtnih ostankov z otoka v Indijskem oceanu postavili v pariški nacionalni zgodovinski muzej.

Na slovesni predaji je francoska ministrica za kulturo Rachida Dati poudarila, da so lobanje v zbirke prišle v okoliščinah, ki so "kršile človekovo dostojanstvo" in v kontekstu "kolonialnega nasilja". Lobanje, ki so pripadale pripadnikom etnične skupine Sakalava, so bile na slovesnosti simbolno vrnjene v treh škatlah, odetih v tradicionalno blago, opisuje Al Jazeera.

Lobanje se bodo v nedeljo vrnile na Madagaskar, kjer jih bodo pokopali. Madagaskarska ministrica za kulturo Volamiranty Donna Mara je dejala, da namerava madagaskarska vlada počastiti posmrtne ostanke v spomin na obletnico usmrtitve kralja Toere konec avgusta 1897 med francosko kolonizacijo otoka. Mara je dejala, da je odvzem lobanj "že 128 let odprta rana v srcu našega otoka". Po njenih besedah lobanje niso zbirateljski predmeti, temveč "nevidna in neizbrisna vez, ki povezuje našo sedanjost s preteklostjo," piše Al Jazeera.

