Svetli način
Tujina

Kraljeva lobanja se vrača domov: Francija vrnila ostanke žrtev kolonializma

Pariz, 31. 08. 2025 17.25 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Francija je Madagaskarju po več kot stoletju vrnila tri človeške lobanje, ki so jih v pariškem muzeju hranili 128 let, potem ko so jih francoski vojaki odnesli z Madagaskarja v času kolonialnih osvajanj. Gre za prvo uradno vračilo posmrtnih ostankov po francoski zakonodaji iz leta 2023, ki omogoča vračanje takšnih predmetov.

Al Jazeera poroča, da je med lobanjami tudi ena, za katero domnevajo, da pripada kralju Toeri. Francoski vojaki so ga leta 1897 obglavili med pokolom domačinov. Njegovo lobanjo so nato kot trofejo odpeljali nazaj v Francijo in jo skupaj s stotinami drugih posmrtnih ostankov z otoka v Indijskem oceanu postavili v pariški nacionalni zgodovinski muzej.

Rachida Dati
Rachida Dati FOTO: Profimedia

Na slovesni predaji je francoska ministrica za kulturo Rachida Dati poudarila, da so lobanje v zbirke prišle v okoliščinah, ki so "kršile človekovo dostojanstvo" in v kontekstu "kolonialnega nasilja".

Lobanje, ki so pripadale pripadnikom etnične skupine Sakalava, so bile na slovesnosti simbolno vrnjene v treh škatlah, odetih v tradicionalno blago, opisuje Al Jazeera.

Škatle z lobanjami
Škatle z lobanjami FOTO: Profimedia

Lobanje se bodo v nedeljo vrnile na Madagaskar, kjer jih bodo pokopali. Madagaskarska ministrica za kulturo Volamiranty Donna Mara je dejala, da namerava madagaskarska vlada počastiti posmrtne ostanke v spomin na obletnico usmrtitve kralja Toere konec avgusta 1897 med francosko kolonizacijo otoka.

Mara je dejala, da je odvzem lobanj "že 128 let odprta rana v srcu našega otoka". Po njenih besedah lobanje niso zbirateljski predmeti, temveč "nevidna in neizbrisna vez, ki povezuje našo sedanjost s preteklostjo," piše Al Jazeera.

Volamiranty Donna Mara
Volamiranty Donna Mara FOTO: Profimedia

 To je prva uradna vrnitev človeških posmrtnih ostankov, potem ko je Francija leta 2023 sprejela zakon, ki omogoča restitucijo takšnih artefaktov. Medtem ko ima pariški Muzej človeka (Musee de l'Homme) v svojih zbirkah okoli 30.000 primerkov posmrtnih ostankov z vsega sveta, so lastne zahteve za vračilo posmrtnih ostankov prednikov že vložile tudi druge države, med njimi tudi Avstralija in Argentina.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po poročanju Al Jazeere, ob obisku v Antananarivu letos spomladi izrazil željo po "odpuščanju" zaradi "krvave in tragične" kolonizacije Madagaskarja, ki je postal neodvisen leta 1960 po več kot 60 letih kolonialne vladavine.

Francija Madagaskar kolonializem lobanje vračilo
