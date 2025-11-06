Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Francija poziva Bruselj k ukrepanju proti Sheinu: 'Slediti morajo sankcije'

Pariz, 06. 11. 2025 14.57 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
8

Evropska komisija mora nujno ukrepati proti kitajskemu spletnemu trgovcu Sheinu, je pozvala francoska vlada. V sredo je zaradi očitkov o prodaji nedovoljenih izdelkov začasno ustavila delovanje Sheinove spletne platforme v Franciji. V Bruslju odgovarjajo, da očitke jemljejo zelo resno.

"Evropska komisija mora ukrepati, ne sme več čakati," je za televizijsko mrežo France Info po navedbah AFP dejal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot. "Komisija je izvedla določene preiskave. Zdaj morajo slediti sankcije," je dodal.

Shein
Shein FOTO: Shutterstock

Državna sekretarka, pristojna za digitalne platforme Anne Le Henanf pa je poudarila, da se morajo platforme, ki imajo koristi od evropskega trga, držati njegovih načel. "Doba nekaznovanosti je končana," je zapisala na družbenem omrežju Linkedin.

Iz Evropske komisije so v odzivu sporočili, da očitke jemljejo zelo resno. "Prodaja spolnih lutk v otroških podobah je izjemno zaskrbljujoča," je v izjavi za medije po poročanju AFP dejal govorec komisije za digitalne zadeve Thomas Regnier.

Napovedal je, da bo komisija ukrepala, če se bo izkazalo, da je težava "sistemska". "Ne želimo, da bi se ti izdelki ponujali evropskim državljanom," je dodal.

Prodajali spolne lutke

Ukrepanje je sprožilo sobotno opozorilo francoskega organa za preprečevanje goljufij, da Shein prodaja spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe. Pariško tožilstvo je začelo preiskavo Sheina in nekaterih njegovih največjih tekmecev, francoski premier Sebastien Lecornu pa je v sredo napovedal, da bodo oblasti v Franciji "začasno ustavile" delovanje spletne platforme Shein, dokler azijski spletni velikan ne bo zagotovil skladnosti s francosko zakonodajo.

Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, v ponedeljek pa je sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. Ukrep velja za ves svet.

Preberi še Shein s svojo prvo fizično trgovino na svetu: kupci čakali več ur, varovali so jih policisti

Kot so dodali v družbi, so sporne lutke v prodajo poslali tretji ponudniki, a za to vseeno tudi sami prevzemajo vso odgovornost. Da bi preprečili ponovitev takšnih primerov, bo izdelke v njihovi spletni trgovini pregledovala "posebna skupina za integriteto", so napovedali.

Shein je sicer pogosto tarča kritik tudi zaradi spornih poslovnih praks, v nekaterih primerih so mu pristojni naložili tudi globo. Med njimi je tudi francoski urad za varstvo konkurence, ki je družbi poleti naložil 40 milijonov evrov globe. Med drugim je ugotovil, da je bila več kot desetina oglaševanih popustov v resnici podražitev.

Preberi še Kitajski spletni trgovec prekinil prodajo spornih spolnih lutk
Shein Evropska komisija Francija spletna trgovina sankcije
Naslednji članek

10 let Pariškega sporazuma: prelomen, a svet daleč od rešitve planeta

Naslednji članek

Trump nadaljuje s 'pozlatitvijo' Bele hiše: nov napis pred Ovalno pisarno

SORODNI ČLANKI

Shein s svojo prvo fizično trgovino na svetu: kupci čakali več ur, varovali so jih policisti

Kitajski spletni trgovec prekinil prodajo spornih spolnih lutk

Temu in Shein: komisar EU šokiran nad nevarnostmi in strupenostjo nekaterih izdelkov

Popusti v resnici podražitve: Shein dobil 40 milijonov evrov globe

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
06. 11. 2025 15.55
Osnovna zakonitost trga je povpraševanje/ponudba. Očitno je na zahodu dovolj povpraševanja po "spolnih" lutkah.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
06. 11. 2025 15.50
+1
...in kaj na te "najstniške lutke" pravi macron s soprogo? lutke sporne, zapeljevanje najstnikov pač ne?!
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
06. 11. 2025 15.47
+1
Medtem, ko je bilo v Lokalpatriotu vse v skladu z zakonom...
ODGOVORI
1 0
myomy
06. 11. 2025 15.42
+0
Enako je počela Sovjetska zveza, ki ni želela, da bi njihovi državljani kupovali izdelke z Zahoda. Kmalu za tem je propadla. Res pa je, da Sovjetska zveza (za razliko od Francozov in ostalega Zahoda) ni nikoli trdila, da ima "free market". Kitajci so Zahod popolnoma porazili. In to na njihovem področju - v kapitalizmu. Bedniki zahodni ...
ODGOVORI
2 2
Zmaga Ukrajini
06. 11. 2025 15.47
+0
Tvoja mosskovija ima bogato zgodovino propadov in razpadov. Samo, da niso trdili, da imajo "free market". To je najbolj pomembno. 🤣🤣🤣Vidim, da tablete ne primejo in ne primejo. Nazaj bo treba k dohtarju.
ODGOVORI
1 1
Forum strokovnjaki
06. 11. 2025 15.48
-1
Zakaj si še vedno tu? Kitajska te čaka, kar pogumno v obljubljeno deželo.
ODGOVORI
0 1
Skinwalker
06. 11. 2025 15.31
+0
Hahhahah zakaj da nam njihove izdelke prodajate 10 krat drazje
ODGOVORI
3 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330