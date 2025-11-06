Francija poziva Bruselj k ukrepanju proti Sheinu: 'Slediti morajo sankcije'

"Evropska komisija mora ukrepati, ne sme več čakati," je za televizijsko mrežo France Info po navedbah AFP dejal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot. "Komisija je izvedla določene preiskave. Zdaj morajo slediti sankcije," je dodal.
Državna sekretarka, pristojna za digitalne platforme Anne Le Henanf pa je poudarila, da se morajo platforme, ki imajo koristi od evropskega trga, držati njegovih načel. "Doba nekaznovanosti je končana," je zapisala na družbenem omrežju Linkedin.
Iz Evropske komisije so v odzivu sporočili, da očitke jemljejo zelo resno. "Prodaja spolnih lutk v otroških podobah je izjemno zaskrbljujoča," je v izjavi za medije po poročanju AFP dejal govorec komisije za digitalne zadeve Thomas Regnier.
Napovedal je, da bo komisija ukrepala, če se bo izkazalo, da je težava "sistemska". "Ne želimo, da bi se ti izdelki ponujali evropskim državljanom," je dodal.
Prodajali spolne lutke
Ukrepanje je sprožilo sobotno opozorilo francoskega organa za preprečevanje goljufij, da Shein prodaja spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe. Pariško tožilstvo je začelo preiskavo Sheina in nekaterih njegovih največjih tekmecev, francoski premier Sebastien Lecornu pa je v sredo napovedal, da bodo oblasti v Franciji "začasno ustavile" delovanje spletne platforme Shein, dokler azijski spletni velikan ne bo zagotovil skladnosti s francosko zakonodajo.
Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, v ponedeljek pa je sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. Ukrep velja za ves svet.
Kot so dodali v družbi, so sporne lutke v prodajo poslali tretji ponudniki, a za to vseeno tudi sami prevzemajo vso odgovornost. Da bi preprečili ponovitev takšnih primerov, bo izdelke v njihovi spletni trgovini pregledovala "posebna skupina za integriteto", so napovedali.
Shein je sicer pogosto tarča kritik tudi zaradi spornih poslovnih praks, v nekaterih primerih so mu pristojni naložili tudi globo. Med njimi je tudi francoski urad za varstvo konkurence, ki je družbi poleti naložil 40 milijonov evrov globe. Med drugim je ugotovil, da je bila več kot desetina oglaševanih popustov v resnici podražitev.
