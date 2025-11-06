Francija poziva Bruselj k ukrepanju proti Sheinu: 'Slediti morajo sankcije'

"Evropska komisija mora ukrepati, ne sme več čakati," je za televizijsko mrežo France Info po navedbah AFP dejal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot . "Komisija je izvedla določene preiskave. Zdaj morajo slediti sankcije," je dodal.

Državna sekretarka, pristojna za digitalne platforme Anne Le Henanf pa je poudarila, da se morajo platforme, ki imajo koristi od evropskega trga, držati njegovih načel. "Doba nekaznovanosti je končana," je zapisala na družbenem omrežju Linkedin.

Iz Evropske komisije so v odzivu sporočili, da očitke jemljejo zelo resno. "Prodaja spolnih lutk v otroških podobah je izjemno zaskrbljujoča," je v izjavi za medije po poročanju AFP dejal govorec komisije za digitalne zadeve Thomas Regnier.

Napovedal je, da bo komisija ukrepala, če se bo izkazalo, da je težava "sistemska". "Ne želimo, da bi se ti izdelki ponujali evropskim državljanom," je dodal.