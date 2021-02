Francija pozvala Nemčijo k opustitvi plinovoda Severni tok 2

Clement Beaune , francoski minister za evropske zadeve, je spomnil da voditelji članic Evropske unije preučujejo nove sankcije proti Rusiji zaradi pripora Alekseja Navalnega in zatrtja množičnih protestov v podporo Navalnemu. Unija odločitve o novih sankcijah še ni sprejela, saj čaka na razvoj dogodkov v Rusiji, tudi na to, kaj se bo zgodilo v sodnem postopku proti Navalnemu, ki mu bodo verjetno skoraj triletno pogojno kazen spremenili v zaporno. Sodišče naj bi o tem odločalo v torek.

Beaune je izpostavil, da je unija sankcije proti Rusiji v preteklosti že sprejela in da lahko sprejme nove, da pa to ne bo zadoščalo. Dejal je, da "razmišljajo tudi o plinovodu Severni tok 2", vendar mora odločitev sprejeti Nemčija, kjer bo potekal plinovod.

ZDA in več evropskih držav, med njimi Poljska, je kritičnih do plinovoda, ker da bo povečal odvisnost Nemčije in EU od ruskega zemeljskega plina. Evropski parlament je po aretaciji Navalnega 17. januarja po vrniti v Rusijo od članic EU že zahteval "bistveno zaostritev sankcij proti Rusiji" in ustavitev gradnje plinovoda Severni tok 2.