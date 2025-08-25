Francija pozvala veleposlanika ZDA na pogovor zaradi obtožb o antisemitizmu

Ameriški veleposlanik Charles Kushner je v pismu francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu izrazil "zaskrbljenost zaradi porasta antisemitskih dejanj v Franciji" in namignil, da francoske oblasti niso ustrezno ukrepale proti njim, je v nedeljo zvečer v izjavi navedlo francosko zunanje ministrstvo. Dodali so, da so tovrstne obtožbe nesprejemljive.

Francosko ministrstvo je sporočilo še, da je porast antisemitskih incidentov od napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023 obžalovanja vreden in realen, ter poudarilo, da francoske oblasti delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi se borile proti takim dejanjem.

Ob tem so opozorili, da so izjave veleposlanika ZDA v nasprotju z mednarodnim pravom, ki prepoveduje vmešavanje v notranje zadeve druge države.