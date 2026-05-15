Tujina

Francija preiskuje domnevno vmešavanje izraelskega podjetja v lokalne volitve

Pariz, 15. 05. 2026 12.53 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
STA K.H.
Sebastien Delogu

Francoske oblasti preiskujejo domnevno vpletenost neznanega izraelskega podjetja BlackCore v vmešavanje pred marčnimi lokalnimi volitvami v Franciji, usmerjeno proti skrajno levi Nepokorni Franciji.

Francoske obveščevalne agencije preiskujejo, kdo je naročnik domnevne operacije podjetja BlackCore za diskreditacijo treh kandidatov Nepokorne Francije v volilni kampanji, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na tri vire, seznanjene z zadevo. 

Operacija je po navedbah dveh virov vključevala zavajajoče spletne strani in račune na družbenih omrežjih, omembe domnevnih kaznivih dejanj ter zaničljive digitalne oglase, poročanje Reutersa povzema izraelski portal Times of Israel, katerega novinarji so sodelovali z Reutersom pri pripravi prispevka.

Kdo stoji za podjetjem BlackCore in kje ima sedež, novinarji niso mogli ugotoviti. Na medtem že izbrisanem profilu na LinkedInu se je BlackCore opisal kot "elitno podjetje za vplivno delovanje, kibernetsko varnost in tehnologijo, ustvarjeno za sodobno dobo informacijske vojne". Navedel je še, da vladam in političnim kampanjam zagotavlja "najsodobnejše strategije, napredna orodja in zanesljivo varnost za oblikovanje javnega mnenja".

Po navedbah francoskih oblasti in kandidatov je bila akcija usmerjena proti kandidatu propalestinske Nepokorne Francije za župana Marseilla Sebastienu Deloguju, kandidatu iz Toulousa Francoisu Piquemalu in Davidu Guiraudu iz Roubaixa.

FOTO: AP
FOTO: AP

Operacijo je marca prvič omenil francoski dnevnik Le Monde, kasneje je satirični in preiskovalni portal Le Canard Enchaine poročal, da naj bi šlo za izraelsko podjetje, a ga poimensko ni omenil.

Delogu, ki se je umaknil iz drugega kroga volitev v Marseillu, da bi preprečil razdrobljenost glasov na levici, je marca vložil tožbo zaradi obrekovanja, potem ko ga je napadel zdaj že ukinjen spletni portal Sophie's Blog, ki je namigoval na neopredeljeno spolno neprimerno ravnanje. Po Marseillu so bile razobešene tudi kode QR, ki so uporabnike preusmerjale na ta blog.

Guiraud, ki je zmagal na volitvah v Roubaixu, je bil tarča diskreditacij na Facebooku. Piquemal, ki je v drugem krogu volitev v Toulousu tesno izgubil, pa se je po lastnih navedbah obrnil na policijo zaradi napadov na anonimnih računih na družbenih omrežjih, spletnih straneh in v lokalnem časniku La Depeche du Midi.

Po razkritjih domnevnega vmešavanja je kandidat Nepokorne Francije na predsedniških volitvah prihodnje leto, vodja stranke Jean-Luc Melenchon, pozval francosko vlado, naj sprejme strožjo zakonodajo proti vmešavanju iz tujine.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
15. 05. 2026 14.08
Bogi levičarji.....povsod se sesuvajo in propadajo, krivi so pa drugi
Anion6anion
15. 05. 2026 14.07
Pri nas pa je to očitno dovoljeno.
BBcc
15. 05. 2026 14.05
Prinas pa izdajalec sestavlja vlado.
mr.poper
15. 05. 2026 13.58
Francija preiskuje, pri nas izdajalec države sestavlja vlado BRAVO stari komunist z komunisti obilo sreče ker USTAVA SE ITAK NE SPOŠTUJE ,če SI v koaliciji .
ŠeVednoPlešem
15. 05. 2026 13.49
ahahahahahaha, torej kdaj bomo tudi v Sloveniji obvezno praznovali sabat in moški nosili kipe na glavi ... ?
Castrum
15. 05. 2026 14.15
Ti se ne sekiraj! Ti boš še naprej lahko nosil fez...
gongash
15. 05. 2026 13.47
A ni to zanimivo, da se ne sme govoriti o tem. Na cipru so imeli morilci konferenco z grki o "sodelovanju" z grčijo, ciprom in izraelom. Želijo jih prodajati orožje. Njim je všeč trenutna situacija na bližnjem vzhodu in visoke cene goriva. Morilci želijo ekonomski koridor od indije do izraela. Všeč jim je da hormuška ožina ostane zaprta. Morilci ki okupirajo palestino so to načrtovali. To jim je glavni interes. To je slabo za vse nas, podkupljeni kimavčki v bruslju s parimi izjemami pa samo kimajo.
bohinj je zakon
15. 05. 2026 13.43
Povsod so zraven.
FAUSTOS1
15. 05. 2026 13.30
enako kot sds v sloveniji,samo da je sds uspela prevara.
Petur
15. 05. 2026 13.26
zelo verjetno..na sumljiv način fonderca in zeleni na funkciji..bližnji vzhod v ognju zaradi Izraela..okoli janše Izrael,kamor je model že hodil na obiske v preteklosti....slava Iranu..
Petur
15. 05. 2026 13.26
fonder in zeleni sta žjida..kajne.?
Bolfenk2
15. 05. 2026 13.20
Žalostno da v Evropi potrebujemo Izraelce, da razkrinkajo levičarske barabije.
natmat
15. 05. 2026 13.25
Kaj pa desničarske barabije???
niktalop
15. 05. 2026 13.40
Teh desničarskih Janševih barabij je toliko da je še za Izraelce preveč. Te bi morali raziskati bivši FSB-jevci.
mr.poper
15. 05. 2026 14.00
HAHAHA moraš pa bit dovolj usekan ,da to napišeš .
KatiFafi
15. 05. 2026 13.17
Meni je vseeno kdo razkrije korupcije, važno je da se, v katerikoli državi.
Bombardirc1
15. 05. 2026 13.29
dokler ne razkrivajo desničarske korupcije, potem je pa to politični konstrukt...
