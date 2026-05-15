Francija preiskuje domnevno vmešavanje izraelskega podjetja v lokalne volitve

Francoske obveščevalne agencije preiskujejo, kdo je naročnik domnevne operacije podjetja BlackCore za diskreditacijo treh kandidatov Nepokorne Francije v volilni kampanji, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na tri vire, seznanjene z zadevo. Operacija je po navedbah dveh virov vključevala zavajajoče spletne strani in račune na družbenih omrežjih, omembe domnevnih kaznivih dejanj ter zaničljive digitalne oglase, poročanje Reutersa povzema izraelski portal Times of Israel, katerega novinarji so sodelovali z Reutersom pri pripravi prispevka.

Kdo stoji za podjetjem BlackCore in kje ima sedež, novinarji niso mogli ugotoviti. Na medtem že izbrisanem profilu na LinkedInu se je BlackCore opisal kot "elitno podjetje za vplivno delovanje, kibernetsko varnost in tehnologijo, ustvarjeno za sodobno dobo informacijske vojne". Navedel je še, da vladam in političnim kampanjam zagotavlja "najsodobnejše strategije, napredna orodja in zanesljivo varnost za oblikovanje javnega mnenja". Po navedbah francoskih oblasti in kandidatov je bila akcija usmerjena proti kandidatu propalestinske Nepokorne Francije za župana Marseilla Sebastienu Deloguju, kandidatu iz Toulousa Francoisu Piquemalu in Davidu Guiraudu iz Roubaixa.

