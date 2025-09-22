Francija priznala državo Palestino

"Prišel je čas, da se konča vojna v Gazi. Prišel je čas za mir. Prišel je čas za priznanje palestinske države," je v svojem nagovoru dejal francoski predsednik.

Ob tem je izrazil podporo "miru med izraelskim in palestinskim narodom", saj je "svet le nekaj trenutkov stran od tega, da ne bo več mogel doseči miru, zato ne moremo več čakati". Dodal je, da svet nosi kolektivno odgovornost za neuspeh pri izgradnji pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Obsodil je tako ravnanje izraelskih sil v Gazi kot napade palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023, ter se zavzel za "mir v regiji, ki bi ga ustvarili z obstojem dveh držav, ki bi živeli druga ob drugi". Poudaril je tudi, da Francija ostaja zavezana boju proti antisemitizmu.

Povedal je še, da bo Francija lahko vzpostavila veleposlaništvo v Palestini šele takrat, ko bodo vsi talci v Gazi osvobojeni in bo sklenjeno premirje.

Udeležence konference sta nagovorila tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in predsednica Generalne skupščine ZN Annalena Baerbock. Oba sta poudarila potrebo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, osvoboditvi vseh preostalih izraelskih talcev in vzpostavitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Zbrane je prek videopovezave nagovoril tudi palestinski predsednik Mahmud Abas, ki se konference ni mogel udeležiti v živo, ker so mu oblasti v ZDA zavrnile vizum. Palestinsko gibanje Hamas je pozval, naj preda orožje, da bi lahko dosegli prekinitev ognja, trajen mir in stabilnost.

Francija je danes priznala Palestino, potem ko so to že v nedeljo storili Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija. Palestino tako trenutno priznava že več kot 150 od skupaj 193 držav članic ZN, ki se jim bodo danes po napovedih pridružile še nove, med njimi Belgija, Malta in Luksemburg, po Macronovih besedah pa tudi Andora, Monako in San Marino. Med državami, ki priznavajo Palestino, je od junija lani tudi Slovenija.