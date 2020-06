V Franciji demonstracije zdravstvenih delavcev, policija uporabila solzivec

V Parizu so policisti med protestom postali tarča različnih predmetov, ki so leteli po zraku, zaradi česar je policija proti protestnikom uporabila solzivec. Shodi zdravnikov, medicinskih sester in administrativnega osebja sicer v francoski prestolnici in ostalih mestih potekali mirno.

Po vsej državi naj bi se danes odvijalo kar 220 shodov francoskih zdravstvenih delavcev, ki med drugim protestirajo pred bolnišnicami v Montpellierju, Metzu in Marseillu. V prestolnici Pariz so sindikati in kolektivi sklicali protest pred ministrstvom za zdravje.

"Nasilne skupine poskušajo zanetiti napetosti med mirnimi demonstracijami zdravstvenih delavce," je na tvitu objavilo vodstvo pariške policije. Do 16. ure so v Parizu sicer v povezavi s protesti aretirali najmanj 16 ljudi. Po poročanju France24 je nekaj v črno oblečenih protestnikov, med sicer mirnimi demonstracijami, začelo vzklikati "vsi sovražijo policijo", policiste pa so začeli obmetavati z različnimi predmeti, zažgali so bližnje vozilo.

Med epidemijo covida-19 je zdravstveni sistem v Franciji dosegel meje svojih zmogljivosti. Zdravstveni delavci sedaj med drugim zahtevajo boljše plačilo, od bolnišnic pa, da ne zasledujejo več le dobička. Premier Edouard Philippe je zdravstvenim delavcem že obljubil dvig plač. Vlada je tudi napovedala reformo zdravstvenega sistema. Zdravstveni delavci med drugim zahtevajo več sredstev, namenjenih zdravstvenemu sistemu.

"Predstavljali so nas za superjunake, ker smo delali nadure in ščitili svoje paciente brez ustrezne zaščitne opreme. Obljubili so nam več zaposlenih in več finančnih sredstev, a nič od tega še nismo videli," je za France24 dejala medicinska sestra Latifa.