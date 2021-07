Francozi znova na ulicah, protestirali proti uvedbi covidnega potrdila

Že tretji konec tedna zapored so v Franciji potekali protesti proti napovedanim covidnim ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa. Oblasti nameravajo namreč uvesti obvezno cepljenje za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za ostarele, Francoze pa predvsem jezi tudi uvedla t.i. covidnega potrdila za vstop na vlake, v restavracije, lokale in druge ustanove.

Protesti so potekali v več francoskih mestih, skupaj naj bi danes protestiralo kar 160.000 ljudi pod sloganom "Svoboda". Zgolj v Parizu so potekali štirje ločeni protesti, za varnost pa je skrbelo 3000 pripadnikov policije. Pred znanim Moulin Rouge je prišlo do spopadov med protestniki in policisti, ti so proti množici uporabili solzivec, navaja AP.

37-letna medicinska sestra Hager Ameur je podala odpoved, vlado pa obtožuje izsiljevanja. "Ne bi nam smeli govoriti, kaj moramo storiti." Za AP je povedala, da so v prvem valu epidemije oblasti z zdravstvenimi delavci slabo ravnale. "Sedaj pa nam pravijo, da če se ne bomo cepili, bo naša krivda, da se bodo ljudje okužili."

Analitiki proteste v Franciji opazujejo predvsem v luči prihajajočih predsedniških volitev in kaj bo to pomenilo za predsednika Emmanuela Macrona. 160.000 demonstrantov za celo Francijo sicer ni veliko, ni pa sredi poletne sezone zanemarljivo. Analitike zanima predvsem, ali se bodo protesti obdržali in kaj bo novi zakon prinesel za obisk lokalov in restavracij.

V Franciji se je sicer z najmanj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepilo okoli 62 odstotkov prebivalstva. Več kot polovica vsega prebivalstva pa naj bi bila tudi polno zaščitena s cepivom.

Vendarle pa število novih okužb kar ne pojenja. Sedemdnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev znaša 214. V regijah na meji s Španijo ali na severu Korzike pa je to povprečje še občutno višje, čeprav tam veljajo strožji omejevalni ukrepi. V teh delih Francije so morale restavracije tako ponovno zapreti vrata, ljudje pa morajo maske nositi tudi na prostem.