Francija proti tihotapcem tobaka z odločnejšimi ukrepi

"Nezakonite trgovce s tobakom nameravamo kaznovati tako kot nezakonite trgovce s prepovedanimi drogami," je dejal francoski minister za javne politike in finance Gabriel Attal, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da je njegov namen preprečiti nezakoniti trg in preganjati nezakonite trgovce.

Za uvoz ali tihotapljenje tobaka bi morala biti zagrožena zaporna kazen petih let namesto sedanjih treh, za prodajo pa tri leta namesto enega, je dejal minister. Pozval je tudi k izgonu tujih nezakonitih trgovcev in obljubil, da bo zagotovil sredstva za izboljšanje nadzora v pristaniščih, na letališčih in v poštnih distribucijskih centrih, da bi na leto razkrili deset nezakonitih mrež.