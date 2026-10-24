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Francija se pripravlja na nov dan protestov, na ulice pošilja 70.000 policistov

Pariz, 24. 10. 2026 11.54 pred 46 minutami 4 min branja 10

Avtor:
N.V. STA
Francija se pripravlja na nove množične proteste.

Francija je v stanju visoke pripravljenosti pred novim dnem množičnih protestov, ki so napovedani. Po celotni državi so uvedli obsežne omejitve, vendar se kljub temu pričakuje več sto tisoč protestnikov. Na ulice naj bi bilo napotenih tudi 70.000 policistov. Protestniki so se že zbrali v mestu Orleans, kjer poteka kongres skrajno desnega Narodnega zbora.

Le teden dni po tem, ko je državo zajel eden najhujših valov nemirov v zadnjih desetletjih, se francoske oblasti bojijo, kaj bo prinesel današnji dan. Napovedan je množičen protest, ki ga organizirajo študenti, sindikati in druge skupine, ki nasprotujejo vladi, piše BBC.

Francosko notranje ministrstvo je napovedalo napotitev 70.000 policistov, s čimer bodo okrepili varnostne ukrepe v francoskih mestih. Opozicijske stranke so namreč vladi očitale, da ni predvidela razsežnosti nemirov 17. oktobra, piše BBC.

Francija se pripravlja na nove množične proteste.
Francija se pripravlja na nove množične proteste.
FOTO: Profimedia

"Ne bomo pustili, da bi karkoli ostalo brez odziva," je dejal notranji minister Laurent Nuñez. "Do vandalov, plenilcev in vseh, ki izvajajo nasilna dejanja, bomo nepopustljivi."

Pojasnil je tudi, da so poleg napovedanih protestov na družbenih omrežjih zaznali tudi številne pozive k nasilju, ki naj bi prihajali s strani "skrajne levice in radikalne skrajne levice".

V francoski prestolnici je danes zaprtih tudi več postaj podzemne železnice, poročajo tuje tiskovne agencije.

Medtem ko je v Parizu protestnikov zaenkrat malo, se je več tisoč podpornikov zlasti skrajno levih skupin že zbralo v Orleansu približno 120 kilometrov južno od prestolnice, kjer se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne stranke Narodni zbor. Na njem bo njihova kandidatka na predsedniških volitvah prihodnje leto Marine Le Pen, ki ima glede na ankete največ možnosti za zmago, uradno zagnala kampanjo.

Tudi v to mesto je bilo napotenih večje število policistov, javni promet pa je prekinjen.

Oblasti zapirajo več znamenitosti

Macron je v začetku tega tedna z odlokom določil, da bodo v soboto dovoljeni le protesti, ki jih organizirajo uradno priznani sindikati.

Več večjih mest, med njimi Lyon, Nica in Montpellier, je šlo še dlje in napovedalo popolno prepoved zbiranja ljudi, a uradne napovedi niso odvrnile organizatorjev, saj je kljub temu napovedanih več sto večjih in manjših protestov.

Sicer pa ukrepi oblasti glede dovoljenega obsega protestov ostajajo precej neenotni. Medtem ko so nekateri župani vztrajali pri obsežnih prepovedih, so drugi pristali na dovolitev demonstracij, ki so jih organizatorji prijavili pristojnim organom. V Marseillu so na primer hitro preklicali predhodno odredbo o prepovedi vseh protestov in tako omogočili izvedbo pohoda, ki ga organizira sindikat.

V Parizu so študentski sindikat in delavske organizacije pripravili pohod, za katerega so oblasti določile traso, ki ne poteka skozi središče mesta. Kljub temu že potekajo priprave na morebitne nemire tudi v nekaterih najbolj prepoznavnih predelih francoske prestolnice.

Muzeji Louvre, Orsay in Picasso bodo v soboto zaprti, načrtovano domačo tekmo nogometnega kluba PSG pa so prestavili na ponedeljek. Nekatera podjetja so medtem svoja okna zaščitila z lesenimi deskami.

Zaščitene izložbe trgovin v Parizu
Zaščitene izložbe trgovin v Parizu
FOTO: AP

Da se je protestno gibanje, ki so ga sprva vodili dijaki in študenti, razširilo v širše nasprotovanje vladi, kaže tudi napoved, da bi se lahko v soboto po vsej Franciji v velikem številu zbrali protestniki, povezani z obujanjem gibanja rumenih jopičev. Protestno gibanje, ki uživa podporo tako na levici kot na desnici, je v prvem Macronovem mandatu organiziralo množične demonstracije, ki so močno ohromile državo.

Na spletni strani, povezani s skupino, je bilo objavljenih več kot 500 napovedanih demonstracij in 200 drugih akcij, ki naj bi potekale v soboto. Skupina je zahtevala Macronov odstop.

Uničujoči protesti

Francija si še vedno ni zares opomogla od nemirov prejšnjega tedna, ko so bili policisti močno številčno podrejeni protestnikom in izgrednikom. Trgovine so bile izropane, stavbe pa zažgane. Med najbolj nazornimi primeri je bila mestna hiša iz 19. stoletja v Limogesu. Francoski premier Sébastien Lecornu je sicer ob obisku mestne hiše povedal, da bo država financirala obnovo stavbe, ki jo bodo "obnovili natanko takšno, kot je bila". Stroškov tako ne bodo nosili lokalni davkoplačevalci.

Tožilci so v zvezi s požarom obtožili dva moška, med katerima je tudi oseba, ki je bila že pred tem na varnostnem seznamu za nadzor.

Limoges
Limoges
FOTO: Profimedia

Pravosodni minister Gérald Darmanin je povedal, da so zaradi sodelovanja v nemirih zaprli 232 ljudi, več kot 1100 drugih pa se je že zagovarjalo pred sodiščem. Približno 260 primerov vključuje "obtožbe organiziranega združevanja z namenom izvrševanja kaznivih dejanj".

Darmanin je tožilcem naročil, naj za osebe, obsojene zaradi plenjenja ali napadov na policiste, zahtevajo stroge kazenske ukrepe. Ti bi lahko vključevali prepoved udeležbe na demonstracijah, odvzem volilne pravice in prepoved dostopa do družbenih omrežij.

Protesti so se začeli z zahtevami srednješolcev po izboljšanju razmer v šolah in odpravi pomanjkanja zaposlenih, nato pa so ponekod prerasli v nasilje. Nato pa so se med študente pomešali še preostali, med Francozi namreč vlada veliko razočaranje zaradi visokih življenjskih stroškov.

Predsednik Emmanuel Macron se je v petek sestal s predstavniki srednješolcev. Ti so povedali, da jim je dal jasne zaveze, vendar poudarili, da bi morali dijaki "nadaljevati z mobilizacijo". Macron jim je zagotovil, da bo njegova vlada od ponedeljka predstavila vrsto zavez za izboljšanje srednješolskega izobraževanja, so za francosko televizijo povedali njegovi svetovalci.

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KOMENTARJI10

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PONS
24. 10. 2026 13.59
Ajde Francozi na stvari ki bolijo državo in ne avte, trgovine,... Francosko dediščino je treba skurit in ne nedolžnih ljudi lastnino. Podpiram nasilje ki škodi politikom in ne nasilje ki škodi ljudem.
Odgovori
0 0
Definbahija
24. 10. 2026 13.47
Sam brez milosti. Lahko rečem da so med OI v Parizu enkrat tako lepo zaščitili. Brez milosti danes 🙏🏼
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+1
1 0
Nace Štremljasti
24. 10. 2026 13.00
se bo zvečer izplačalo gledati poročila,bodo vsaj frišne novice ane,lepo...
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+6
8 2
PEACEMAKER
24. 10. 2026 12.38
Ne ličijo mi te policisti na francoze kaj dosti..
Odgovori
+6
9 3
glavni baja 3
24. 10. 2026 12.54
ali boš danes spet pokomentiral ćisto vsako stvar, tako kot obićajno
Odgovori
-6
2 8
PEACEMAKER
24. 10. 2026 13.04
Če mi bo tvoja čarovnica kaj napojov dala pol komot!
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+3
6 3
glavni baja 3
24. 10. 2026 13.22
saj si bil pri njej, hotel si jo napiti, pa te je odbila, ko si jo hotel poljubiti
Odgovori
-5
0 5
PEACEMAKER
24. 10. 2026 13.25
A ti nisi isti lik ko baja 2?
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-1
2 3
Definbahija
24. 10. 2026 13.49
To ti samo pove da se da tudi če si iz "pripeljan" v Francijo.
Odgovori
-1
0 1
PEACEMAKER
24. 10. 2026 13.55
Ne to ti sam pove da so francozi pomešani u afričani. In da so vsi enakovredni francozi in v slabem in v dobrem. So pa francozinje k so pomosenae z mulatkinjam ne privlačne in obratno.
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0 0
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