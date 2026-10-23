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Na zabarikadirane ulice prihaja 70.000 policistov in vodni topovi

Pariz, 23. 10. 2026 16.11 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
N.L. STA
Zaščitene izložbe trgovin v Parizu

Francija se intenzivno pripravlja na prihajajoči konec tedna in napovedane nove množične proteste. Večji muzeji bodo zaprti, prestavili so tudi tekmo francoskega nogometnega prvenstva. In medtem ko po spletu že krožijo pozivi k nasilju in plenjenju, je vlada sporočila, da bo po vsej državi za red skrbelo 70 tisoč policistov, varnostnikov in žandarjev. Na teren bodo napotili tudi 15 vodnih topov in okoli 20 oklepnih vozil. Notranji minister sporoča: Do plenilcev in vandalov bomo neizprosni.

Policisti bodo imeli podporo iz zraka s helikopterji.
Policisti bodo imeli podporo iz zraka s helikopterji.
FOTO: Profimedia

Po izbruhu nasilja, plenjenja in razgrajanja prejšnji konec tedna je francoski notranji minister Laurent Nunez sporočil, da so se z lokalnimi oblastmi dogovorili, da bodo ustanovili posebne oddelke, ki bodo razgrajače, ki so jih med protesti že prijeli, čim hitreje privedli pred sodnika. Napovedal je, da bodo "neizprosni do plenilcev in vandalov".

Ta konec tedna bodo policistom pomagale tudi elitne taktične enote, protiteroristična policija in pripadniki posebne enote francoske policije. Na voljo bodo imeli okrog 20 oklepnih vozil, 15 vodnih topov in podporo iz zraka s helikopterji.

Številne trgovine so svoje izložbe pred nasilnimi protesti in plenjenjem preventivno zabarikadirale. Steklene izložbe so zafiksirali z lesenimi deskami ali ploščami.

Posebne in elitne enote sicer po ministrovih besedah ne bodo vzdrževale reda na ulicah, temveč bodo zgolj nudile podporo običajnim policijskim enotam, denimo pri varovanju objektov posebnega pomena.

Vpoklicali bodo tudi policijske kadete, ki so v zaključni fazi usposabljanja, poroča francoska televizija BFMTV. Kadeti sicer ne bodo v "prvi bojni liniji", temveč bodo prav tako prevzeli varovanje stavb in tudi administrativne naloge na policijskih postajah, da bi tam nadomestili bolj izkušene policiste.

Dovoljeni le shodi, ki jih bodo organizirali sindikati

Nunez je izjave podal po sestanku sveta za nacionalno varnost, ki ga je dopoldne sklical predsednik države Emmanuel Macron. Pred tem je v četrtek dejal, da bodo v soboto dovoljeni le shodi, ki jih bodo organizirali sindikati.

Vodja sindikata CFDT Marylise Leon je v odzivu za televizijo TF1 dejala, da "zdaj ni čas za takšne omejitve", ki so morda celo nezakonite. Več organizacij je vložilo tudi pritožbe zaradi prepovedi shodov, o katerih naj bi še danes odločali v Lyonu, Marseillu, Nantesu in Orleansu.

Nekdanji premier in predsedniški kandidat Macronove sredinske stranke Renesansa Gabriel Attal je medtem ocenil, da bo treba v državi razglasiti izredne razmere, če bodo posledice sobotnih shodov takšne kot minuli teden. Vodja stranke Zelenih Marine Tondelier pa je dejala, da se "boji najhujšega", in kritizirala odziv vlade na proteste.

Francija se pripravlja na nove množične proteste.
Francija se pripravlja na nove množične proteste.
FOTO: Profimedia

Macron je danes v Elizejski palači sprejel tudi predstavnike dijakov in študentov, ki so pred več tedni prvi sprožili demonstracije, da mu predstavijo svoje zahteve in pomisleke. Predsednik je ob tem danes odpovedal potovanji v Senegal in Nigerijo, načrtovani za konec tega meseca. V njegovem uradu sicer niso potrdili, da bi bila odpoved obiskov neposredno povezana s protesti.

Muzeji bodo zaprti, nogometne tekme prestavljene

Francoske oblasti pozivajo ljudi, ki so posneli prizore plenjenja, naj posnetke objavijo in s tem pomagajo pri preiskavi.

Zaradi napovedanih protestov bodo zaprti tudi večji pariški muzeji, med njimi Louvre, Orsay in Picasso.

Protesti vplivajo tudi na šport. Prestavljena je osrednja tekma 8. kroga francoskega nogometnega prvenstva med vodilnima kluboma PSG in Lyonom.

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KOMENTARJI7

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ares2
23. 10. 2026 17.18
Kaj so jim krive trgovine itd... Kaj tam parlamenta nimajo? Ne vejo kje so sedeži strank? Razmišljam...
Odgovori
0 0
prfox
23. 10. 2026 17.15
Nova24 je pisala pred 5 leti: Poznavalci razmer ne dvomijo: Morda bo v Franciji še nekaj čas mir, a državljanska vojna je neizogibna!
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+2
2 0
suleol
23. 10. 2026 17.16
prevec se jih je nabralo, vorasanje kaj bo z nemcijo , spanijo itd
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0 0
suleol
23. 10. 2026 17.15
zhvalte se tem kere ste sprejeli in hranili zdaj vam vracajo, tudi pri nas nebo drugace sam nabrati se morajo vecina je sla mimo nas hvala bogu
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0 0
kakorkoliže
23. 10. 2026 17.13
Zgodovina in revolucije se ponavljajo. Vedno gre za konflikt med bogatimi in revnimi.
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+1
1 0
kala 09
23. 10. 2026 16.54
Francijo ste zavozili levi politiki.
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+8
9 1
Razumnež
23. 10. 2026 16.28
Vojsko..... edino vojska s pravim orožjem in ne nekim vodnim topom.... Študentje oz. inžinirji potrebujejo redčenje, ne umivanja.
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+10
14 4
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