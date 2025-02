Francija sklicala novo krizno srečanje o Ukrajini in evropski varnosti

Francija je po pogovorih med ruskimi in ameriškimi predstavniki v Savdski Arabiji sklicala novo srečanje, na katerem bodo razpravljali o Ukrajini in evropski varnosti, poroča diplomatskih virov. Tokrat je povabila tudi nekatere evropske države, ki niso bile prisotne na prvem sestanku v začetku tedna, in Kanado, ki je zaveznica Nata.

Med povabljenimi državami so Norveška, Kanada, Litva, Estonija, Latvija, Češka, Grčija, Finska, Romunija, Švedska in Belgija, pišeta France 24 in Reuters. Med povabljenimi državami znova ni Slovenije.

Nekatere države bi lahko sodelovale prek videokonference, sta povedala dva diplomata.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je kasneje novo srečanje z voditelji potrdil, ni pa razkril povabljenih držav ali kdaj bo srečanje potekalo.

Macron je še dejal, da se je o prizadevanjih za končanje spopadov v Ukrajini pogovarjal tudi z brazilskim predsednikom Luizom Inaciom Lulo da Silvo. Brazilija je pred tem spodbujala dogovor o koncu vojne, ki ga je Zelenski zavrnil, češ da so pogoji zasnovani v prid Rusije.