Francija sprejela nov zakon za zaščito otroških influencerjev

V zadnjih letih so otroški influencerji postali zelo priljubljeni. Na Youtoubovem seznamu prejemnikov najvišjih zaslužkov se pojavljajo številni mladi obrazi, poroča BBC.

Z novim zakonom bo Francija postala pionir v boju za pravice otroških zvezdnikov na družbenih omrežjih, je dejal poslanec Bruno Studer, ki je podpisal predlog zakona. Novi zakon ne vpliva na vse otroke, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih, temveč je namenjen tistim, ki veliko časa preživijo v spletu in dejansko ustvarjajo dohodek.

V Franciji so enake zaščite deležni tudi otroški manekene in manekenke ter otroški igralci in igralke, njihovi zaslužki se na bančnem računu kopičijo dokler ne dopolnijo 16 let. Podjetja, ki želijo zaposliti otroške influencerje morajo prav tako pridobiti dovoljenje lokalnih oblasti. Pred sprejemom zakona v torek je Studer dejal: "Otrokove pravice je treba ohraniti in zaščititi, tudi na internetu, ki ne sme biti območje brez zakona."

Osemletnik prek Youtuba zaslužil več kot 22 milijonov evrov

Svet otroških zvezdnikov na družabnih omrežjih je lahko zelo dobičkonosen, njihove dohodke povečujejo tako različne oglaševalske ponudbe kot tudi trgovsko blago.

Po poročanju Forbesa je lansko leto prek Youtuba največ zaslužil AmeričanRyan Kaji, takrat star osem let. S kanalom, na katerem je ocenjeval igrače, je zaslužil več kot 22 milijonov evrov. Tretja na seznamu je bila zdaj šestletnaAnastasia Radzinskaya, rojena v Rusiji, ki je prek Youtuba zaslužila več kot 15 milijonov evrov.