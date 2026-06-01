Tujina

Francija v Atlantiku prestregla ruski tanker Tagor

Pariz, 01. 06. 2026 10.43 pred 17 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA Ne.M.
Ruski tanker

Francoska mornarica je v nedeljo zjutraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s podporo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva, in ob upoštevanju pomorskega prava.

"Nesprejemljivo je, da ladje obidejo mednarodne sankcije, kršijo pomorsko pravo in financirajo vojno, ki jo Rusija vodi proti Ukrajini že več kot štiri leta," je še zapisal Macron. Dodal je, da so te ladje, ki da ne upoštevajo niti najosnovnejših pravil pomorske plovbe, tudi grožnja za okolje in varnost.

Od septembra lani je Francija po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prestregla še tri ladje, ki so domnevno del t. i. ruske flote v senci. Po plačilu globe so tankerjem dovolili, da nadaljujejo pot.

Ruski tanker
FOTO: AP

Flota v senci so tankerji, ki jih Rusija uporablja za prevoz nafte, da bi se izognila sankcijam zahodnih držav zaradi agresije nad Ukrajino. Ta plovila so običajno stara in v slabem stanju, nimajo ustreznih zavarovanj, njihovo lastništvo pa je nejasno. Plovila flote v senci pogosto menjajo zastave, pod katerimi plujejo, ali uporabljajo neveljavne registracije, da bi se izognila sledenju.

Sankcije Evropske unije veljajo za skoraj 600 plovil, ki so domnevno del ruske flote v senci.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Mens sana
01. 06. 2026 11.15
...............francoski petelin zdravi svoje frustracije in tvega, da ga Rusi oskubijo preden bo ponovno odprl kljun..................
Ici
01. 06. 2026 11.11
Po plačilu globe so nadaljevali plovbo?
anatomija
01. 06. 2026 11.07
Tko je prav , Ustaviti vse tankerje , ki prevažajo krvavo Rusko nafto
suleol
01. 06. 2026 11.14
zakaj ze
