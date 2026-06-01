Francija v Atlantiku prestregla ruski tanker Tagor

"Nesprejemljivo je, da ladje obidejo mednarodne sankcije, kršijo pomorsko pravo in financirajo vojno, ki jo Rusija vodi proti Ukrajini že več kot štiri leta," je še zapisal Macron. Dodal je, da so te ladje, ki da ne upoštevajo niti najosnovnejših pravil pomorske plovbe, tudi grožnja za okolje in varnost.
Od septembra lani je Francija po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prestregla še tri ladje, ki so domnevno del t. i. ruske flote v senci. Po plačilu globe so tankerjem dovolili, da nadaljujejo pot.
Flota v senci so tankerji, ki jih Rusija uporablja za prevoz nafte, da bi se izognila sankcijam zahodnih držav zaradi agresije nad Ukrajino. Ta plovila so običajno stara in v slabem stanju, nimajo ustreznih zavarovanj, njihovo lastništvo pa je nejasno. Plovila flote v senci pogosto menjajo zastave, pod katerimi plujejo, ali uporabljajo neveljavne registracije, da bi se izognila sledenju.
Sankcije Evropske unije veljajo za skoraj 600 plovil, ki so domnevno del ruske flote v senci.
