20 let zapora za moškega, ki je organiziral množična posilstva svoje žene

Po poročanju BBC-ja Pelicot med izrekom sodbe sprva ni pokazal nobenih čustev, nato pa je planil v jok. Gisele je svojo glavo naslonila ob steno, njuni trije otroci pa so se spogledali in šepetali.

Danes je bil na sodišču spoznan za krivega in obtožen na 20 let zaporne kazni. Poleg hudega posilstva svoje žene je bil spoznan tudi za krivega poskusa hudega posilstva Cillie , žene enega od soobtoženih Jean Pierra Marechala, in neprimernega fotografiranja njegove hčerke Caroline ter njegovih snah Aurore in Celine .

72-letni Dominique Pelicot je priznal, da je svojo zdaj že nekdanjo ženo, 72-letno Gisele Pelicot , skoraj desetletje omamljal in posiljeval. Med štirimesečnim sojenjem je razlagal, kako je k množičnim posilstvom vabil tudi neznance. Med pričanjem je priznal, da je posiljevalec, in zatrdil, da so se tudi vsi drugi obtoženci zavedali, da gre za posilstvo.

Tožilci so sicer za vseh 51 obtožencev skupaj zahtevali več kot 600 let zaporne kazni. Jean-Pierre Marechal je bil obsojen na 12 let, čeprav so tožilci zahtevali 17 let. Spoznan je bil za krivega poskusa posilstva in hudega posilstva svoje žene ter njenega omamljenja.

Ostali so dobili med pet in 13 let zaporne kazni, številni so se ob branju razsodbe zjokali. Med branjem obsodb sta bila Giselina otroka David in Caroline videti nezadovoljna.

Omamljati jo je začel leta 2011

Svojo ženo je z zdravili proti anksioznosti in pomirjevali začel omamljati leta 2011, ko sta skupaj živela v Parizu. Ko sta se preselila v lepo provansalsko vasico Mazan, so se njegovi zločini začeli le še stopnjevati. Prek spletne klepetalnice, ki jo je poimenoval brez njene vednosti, je začel novačiti moške, naj posilijo njegovo ženo, poroča France24.

Tistim, ki so se na "ponudbo" odzvali, je naročil, naj ne parkirajo ob hiši, da jih ne bi kdo opazil. Na to, da je zadevo dobro premislil, kaže tudi dejstvo, da je obiskovalcem naročil, naj ne uporabljajo dišav, da za sabo ne bi pustili kakšnih sledi, ki bi jih žena lahko zavohala. Posilstva je snemal.

Kako so ga dejansko ujeli?

Lahko bi rekli, da je šlo za čisto naključje. Leta 2020 ga je namreč varnostnik v lokalnem nakupovalnem središču slučajno zalotil, kako je poskušal ženske posneti pod krili. Vložena je bila pritožba, policija pa je med preiskavo našla 20.000 nespodobnih fotografij, med drugim tudi posnetke moških, ki so posiljevali omamljeno Pelicotovo.

Pelicot je ženi povedal, da so ga ujeli med snemanjem deklet pod krili, ona pa je šla z njim v znak podpore celo na policijsko postajo, kjer jim je povedala, da je "dober človek". Policisti so jo vprašali, ali je imela kdaj afere z drugimi moškimi in ali je imela kdaj trojčka. Ko jim je povedala, da se nikoli ni udeleževala nikakršnih svingerskih zadev, so ji pokazali posnetke. V šoku je odšla domov in o dogajanju obvestila svoje tri otroke, poroča BBC.