Francija v Rokavskem prelivu rešila 31 migrantov, med njimi dojenčka

Francoske oblasti so v Rokavskem prelivu rešile 31 migrantov, ki so na majhnih čolnih zašli v težave. Na enem od plovil so bili štirje otroci, med njimi dojenček.

Migranti Ta mesec so francoske oblasti v Rokavskem prelivu rešile že več kot 200 migrantov, ki so v poskusu priti v Veliko Britanijo zašli v težave. Migranti in begunci se že leta zbirajo v francoskih pristaniščih ob Rokavskem prelivu v upanju, da bodo lahko prišli do Velike Britanije, pogosto zato, ker tam že živijo njihovi sorodniki ali ker govorijo angleško. Julija naj bi prek Rokavskega preliva na Otok prišlo okoli tisoč nezakonitih migrantov, zato so britanske oblasti že opozorile francoske, naj okrepijo prizadevanja za zmanjšanje nezakonitih migracij na območju. Francoske oblasti opozarjajo migrante, naj se ne podajajo na pot preko Rokavskega preliva, saj je to zaradi velikega števila ladij in neugodnih vremenskih razmer lahko zelo nevarno.