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Francija za kibernetske napade na hladilnike obtožila Iran

Paris, 09. 11. 2026 18.10 pred 24 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.L.
Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme

Za kibernetskimi napadi na francoske trgovske verige, ki so prizadeli sisteme za hlajenje v hladilnikih in zamrzovalnikih, je Francija obtožila Iran. "Proti vsem odgovornim za ta napad bomo uvedli sankcije na evropski ravni," je napovedal francoski minister.

Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je na novinarski konferenci dejal, da je napad izvedla iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) in da bodo uvedli sankcije proti vsem odgovornim, poroča BBC.

Iran se na francoske obtožbe še ni odzval.

Medtem je pariško tožilstvo sporočilo, da so zahtevali mednarodni nalog za prijetje vodje ofenzivne kibernetske enote, povezane z Revolucionarno gardo, Shahida Kaveha.

Večje francoske verige supermarketov so bile v začetku oktobra tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več sto trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Trgovci so morali ogromne količine pokvarjene hrane zavreči, škoda je milijonska.

Tarča napada je bilo najmanj 300 trgovin verige Intermarche oziroma njene blagovne znamke Netto, več kot 100 poslovalnic Coopérative U in več trgovin E. Leclerc.

Hekerjem je po informacijah televizijske postaje BFM TV uspelo na daljavo sprožiti prisilno odtaljevanje hladilnih sistemov v trgovskih poslovalnicah.

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gašper15
09. 11. 2026 18.36
Ja a ni kriv JJ pa Izrael crna kocka pa to
Odgovori
0 0
Roadkill
09. 11. 2026 18.28
Ko je sir v igri ni šale s francozi
Odgovori
+2
2 0
flojdi
09. 11. 2026 18.24
Lepo.lahko bi mene.ali mojega soseda
Odgovori
0 0
Roadkill
09. 11. 2026 18.23
Kaj pa sankcije za Izrael?
Odgovori
+1
5 4
Gpeee
09. 11. 2026 18.23
Takih kumar pa še ukrajinic ne prodajajo
Odgovori
+4
4 0
Castrum
09. 11. 2026 18.23
Veliki prijatelj od našega Robertota je obtožil Iran? In kaj pravi Robertina?
Odgovori
+2
5 3
Morgoth
09. 11. 2026 18.20
😂😂😂🤡🤡🤡
Odgovori
+4
4 0
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