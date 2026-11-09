Francija za kibernetske napade na hladilnike obtožila Iran

Iran se na francoske obtožbe še ni odzval.

Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je na novinarski konferenci dejal, da je napad izvedla iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) in da bodo uvedli sankcije proti vsem odgovornim, poroča BBC.

Medtem je pariško tožilstvo sporočilo, da so zahtevali mednarodni nalog za prijetje vodje ofenzivne kibernetske enote, povezane z Revolucionarno gardo, Shahida Kaveha.

Večje francoske verige supermarketov so bile v začetku oktobra tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več sto trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Trgovci so morali ogromne količine pokvarjene hrane zavreči, škoda je milijonska.

Tarča napada je bilo najmanj 300 trgovin verige Intermarche oziroma njene blagovne znamke Netto, več kot 100 poslovalnic Coopérative U in več trgovin E. Leclerc.

Hekerjem je po informacijah televizijske postaje BFM TV uspelo na daljavo sprožiti prisilno odtaljevanje hladilnih sistemov v trgovskih poslovalnicah.