Spor glede pravic do ribolova: Francija pridržala britansko plovilo

Francija je zaradi stopnjevanja spora glede pravic do ribolova po brexitu zasegla britansko plovilo z vlečno mrežo, še enemu plovilu so izrekli ustno opozorilo in kazen. Francoska pomorska ministrica Annick Girardin je dejala, da sta bili ladji obravnavani ponoči, med pregledi ob pristaniškem mestu Le Havre, ki se nahaja ob Rokavskem prelivu v severozahodni francoski regiji Zgornja Normandija.

Prek družbenih omrežij je sporočila, da so eno od britanskih plovil z vlečno mrežo brez ustreznih dovoljenj zasačili med ribolovom v zalivu Seine. Pojasnila je, da so ladjo preusmerili v pristanišče La Havre, kjer so jo pričakali sodni organi, zasegli ulov in pridržali plovilo. Druga ladja je, ker se je sprva upirala preverjanju, dobila kazen, poroča BBC. Ministrica je dejala, da so v času sezone ribolova pokrovač pregledi britanskih plovil povsem običajni, a dodala, da so bili izvedeni tudi v "okviru poostritve nadzora v Rokavskem prelivu, v kontekstu razprav o licencah med Združenim kraljestvom in Evropsko komisijo".

icon-expand Britanske ribiške ladje FOTO: AP

"Nesorazmerni ukrepi" Francija je opozorila, da bo prihodnji teden, če spor glede dovoljenj za ribolov po brexitu ne bo rešen do 2. novembra, britanskim čolnom onemogočila dostop do nekaterih pristanišč ter poostrila preglede britanskih plovil in tovornjakov. Minister za brexit Lord Frost je medtem v sredo dejal, da so grožnje s strani Francije, da bodo britanskim ladjam blokirale vstop v pristanišča, "razočaranje". Poleg tega je Združeno kraljestvo dejalo, da so grožnje s strani Francije "nesorazmerne" in da kršijo mednarodno pravo in trgovinske sporazume. Prejšnji mesec je Francijo razburila odločitev Združenega kraljestva in Jerseyja, ki sta dovoljenja za ribolov onemogočila na desetine francoskim plovilom. Francija je trdila, da gre za kršitve dogovora o brexitu.

V sredo zvečer je zato Francija postavila ultimat in dejala, da bo od torka prihodnjega tedna začela uvajati "ciljne ukrepe", vključno z:

- preprečevanjem izkrcanja britanskih ribiških čolnov v pristaniščih,

- povečanjem mejnih in sanitarnih pregledov blaga,

- poostrenimi varnostnimi pregledi britanskih plovil,

- povečanim številom pregledov tovornjakov, ki prihajajo v in iz Združenega kraljestva.