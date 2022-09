V Franciji zaradi visokih cen energije zaprli že 30 javnih bazenov

30 javnih bazenov v Limogesu, Granvillu ali Versaillesu, Montaubanu, Rivesaltesu in Nîmesu je danes nenadoma zaprlo svoja vrata, ker podjetje Vert Marine, ki upravlja z njimi, ne more več obvladovati visokih stroškov, ki jih povzroča zvišanje cen energije, poroča BFM.

Račun za energijo podjetja Vert Marine, ki ima 2000 zaposlenih, se je povečal s 15 na 100 milijonov evrov, kar je sicer celoten letni promet podjetja. Ker niso mogli najti druge rešitve, so začasno zaprli tretjino svojih obratov in odpustili nekaj osebja.

"Če bi to povišanje vplivalo na ceno vstopnice, bi bilo treba ceno pomnožiti s 3 in bi se s 5 evrov dvignila na 15 evrov na obiskovalca," so zapisali v izjavi za javnost. Lokalne oblasti in vlado so pozvali, naj sprejmejo potrebne ukrepe za vrnitev k znosnim stroškom energije in skupnostim omogočijo prevzem obveznosti javnih storitev.

Približno 10 odstotkov od 4.000 francoskih javnih bazenov namreč upravljajo javne službe, ne neposredno skupnosti, v katerih se nahajajo.