Francoska vlada kljub protestom potrdila predlog sporne pokojninske reforme

Z zakonodajnim predlogom, ki ga je danes potrdila vlada, bodo dosedanjih 42 različnih pokojninskih shem nadomestili z univerzalnim pokojninskim sistemom, ki bo temeljil na sistemu točkovanja. Vlada je sicer iz predloga umaknila za sindikate najbolj sporno določilo, ki je predvidevalo, da bi z letom 2027 starost za polno pokojnino znašala 64 let, pri čemer bi se lahko upokojevali pri 62 letih.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na seji vlade izpostavil temeljne cilje reforme, to so njena univerzalnost, pravičnost in odgovornost do prihodnjih generacij. Kot je po seji še povedala tiskovna predstavnica vlade Sibeth Ndiaye, je bil kritičen tudi do nasilja na protestih proti reformi, poroča francoska televizija BFMTV.

Kljub umiku določila o upokojitveni starosti so se danes na francoskih ulicah znova zbrale množice ljudi, ki nasprotujejo predlogu pokojninske reforme. Po navedbah sindikata CGT se je v Parizu zbralo med 350.000 in 400.000 protestnikov, ki v rokah držijo različne transparente z napisi proti reformi. "Vlada je trmasta, treba je nadaljevati pritisk nanjo," je vodja sindikata CGT Philippe Martinez povedal na protestih v prestolnici.