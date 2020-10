Grozljiv umor učitelja: učencema plačal 300 evrov, da sta pokazala na učitelja

Francijo še vedno pretresa grozljiv umor učitelja Samuela Patyja, ki ga je 18-letni Čečen, Abdulah Anzorov, v petek obglavil po tem, ko je svojim učencem med uro državljanske vzgoje pokazal karikature islamskega preroka Mohameda. Učitelj zgodovine in geografije je svoje učence islamske vere pozval, da lahko zapustijo učilnico, če ne želijo videti karikatur.

Anzorov je imel v Franciji status begunca. Umrl je v spopadu s policijo po napadu.

Na plan pa prihaja vse več podrobnosti, ki so vodile do umora. Do napada je prišlo blizu šole v Parizu, kjer je Paty poučeval. Anzorov je plačal dvema učencema, vsakemu po 300 evrov, da sta pokazala na učitelja oziroma ga identificirala. Morilec je učencema dejal, da želi "posneti učitelja, ga prisiliti, da se opraviči za kazanje karikatur", ter ponižati, je na novinarski konferenci dejal tožilec Jean-François Ricard.

14- in 15-letna učenca naj bi Anzorovu podrobno opisala učitelja ter z njim pred šolo počakala vsaj dve uri, dokler se ni Paty prikazal iz šole.

Tožilstvo proti sedmim osumljencem

Omenjena učenca sta del sedmerice oseb, ki jih želi francosko tožilstvo ovaditi zaradi pomoči pri umoru s terorističnim ozadjem. Končno odločitev o ovadbi bo sprejel sodnik.

Učitelj je bil dlje časa tudi tarča groženj o spletu, tožilec pa je danes dejal, da obstaja "direktna povezava" med umorom in spletno sovražno kampanjo. To pa je organiziral oče ene izmed učenk Patyja, na spletu je pozival k mobilizaciji proti učitelju. Francoski mediji so ga identificirali kot 48-letnega Brahima C. Tožilstvo ga obtožuje, da je za učiteljem razpisal t.i. fatvo oziroma smrtno obsodbo.

Z morilcem Anzorovom pa si je v dneh pred umorom izmenjal več mobilnih sporočil.

Po napadu je francoska policija opravila preiskave na približno 40 naslovih, oblasti pa so odredile tudi zaprtje mošeje za šest mesecev, saj je na družbenem omrežju Facebook delila posnetke, ki so pozivali k akciji proti Patyju. Delili pa so tudi naslov šole, kjer je bil učitelj zaposlen.