Napad v Nici: smrt sejal 21-letni tunizijski migrant, znane so tudi žrtve

Po napadu v Nici, kjer je moški v katedarali Notre-Dame z nožem ubil tri ljudi, je francoska policija identificirala napadalca. Gre za nezakonitega migranta iz Tunizije, ki je v Francijo prispel v začetku meseca. Napadalca je policija onesposobila s strelom v ramo, Francoski predsednik pa je dejanje nemudoma obsodil in ga označil za terorističnega ter napovedal še ostrejši boj proti islamskemu ekstremizmu.

Francoske oblasti so potrdile, da je napadalec iz Nice 21- letni tunizijski migrant Brahim Aouissaoui, ki je v Francijo prispel v začetku oktobra. Še pred vstopom v Francijo ga je pot iz Tunizije po nelegalnih migracijskih poteh vodila do italijanskega otoka Lampedusa, kamor je prispel 20. septembra, nato pa 14 dni preživel v karantetni, zaradi odločitve vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa. 9. oktobra so ga premestili na celino, natančneje v pristaniško mesto Bari na jugu Italije. Italijanski sodni organi so dejali, da je Aouissaoui prejel ukaz, da mora v sedmih dneh zapustiti Italijo, vendar se ni vrnil v Tunizijo, ampak je, kot mnogi, nezakonito odpotoval v Francijo. Francozi so potrdili, da s seboj ni imel osebnega dokumenta, le dokument italijanskega Rdečega križa, in da v Franciji ni zahteval političnega azila.

Pri Europolu so v začetku letošnjega leta dejali, da po njihovih ugotovitvah teroristične organizacije ne kažejo znakov sistematične uporabe "nezakonite migracije". Odbor strokovnjakov pri Združenih narodih pa je temu nasprotoval, saj da je aretacija devetih beguncev na Cipru maja letos pokazala, da so bili ti povezani bodisi z Isisom ali Al-Kaido, kar kaže na to, da bi potencialni teroristi lahko uporabili nezakonite migracijske poti do Evrope. Svoje krvavo dejanje izvedel v pol urah

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Na dan napada, so Tunizijca ob 6.47 uri zjutraj posnele nadzorne kamere na železniški postaji v Nici, kako si preoblači jakno in čevlje. Potem, ko se je uredil, je stopal proti 400 metrov oddaljeni baziliki Notre-Dame, v notranjost katere je vstopil okoli 8.30, kjer je izvršil krvave zločine. V približno pol urah je na prizorišču že bila policija, ki je vstopila v cerkev in streljala na napadalca, ki je vzklikal "Alah je velik" in ni hotel odvržti noža. Francoski preiskovalci so na večerni tiskovni konferenci potrdili, da je imel s seboj tri nože, od katerih dva nista bila uporabljena, in Koran.

Ena od žrtev je bila 60-letna gospa, ki je v baziliki molila kamlu po njenem odprtju. Francoski protiteroristični tožilec Jean-François Ricard je dejal, da je nesrečnici prereazl grlo "do te mere, da jo je skoraj obglavil". Druga žrtev je bil 55-letni oče dveh otrok in oskrbnik cerkve, tretja pa 44-letnica, ki ji je kljub večkratnim zabodom uspelo pobegniti iz cerkve v bližnji lokal, kjer je za zaradi počkodb umrla. Brazilski tisk je sporočil, da gre za mamo treh otrok iz Salvadorja.

icon-expand V Nico je prispel tudi Emmanuel Macron. FOTO: AP

Takoj po napadu je v Nico prispel francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dejal, da gre za islamistični teroristični napad in da "napadeni smo zaradi naših vrednot, vrednot svobode in naše želje, da se ne vdamo terorju".Napovedal je povečanje zaščite in poostritev varnostnih ukrepov v okolici šol ter dodatno mobilizacijo francoske vojske v okviru protiteroristične operacije Sentinelle. Število vojakov na francoskem ozemlju se bo več kot podvojilo, s 3000 na 7000 vojakov. Poostrena bo tudi zaščita verskih objektov, ki jih bo po novem varovala vojska. Macron je še poudaril, da se Francija svojim vrednotam ne bo odrekla. V istem dnevu incidenta v Franciji in Savdski Arabiji V Lyonu je moški z nožem grozil mimoidočim, še preden pa mu je uspelo vstopiti na tramvaj, ga je policija aretirala. Afganistanec naj bi bil znan francoskim obveščevalnim službam. V bližini Avignona je moški s pištolo v roki grozil policiji in vzklikal "Alah je velik". Policija je sporočila, da je moškega ustrelila. Napadalec v Savdski Arabiji pa je bil aretiran potem, ko je na francoskem veleposlaništvu napadel stražarja. Nica se je zgodila le slaba dva tedna po umoru učitelja v Parizu Učitelja Samuela Patyja je pred šolo v Parizu 18-letni Čečen, ki je bil v Franciji s statusom begunca, obglavil zaradi kazanja karikatur islamskega preroka Mohameda med učno uro državljanske vzgoje. Macron je po tem dogodku poudaril, da se ne bodo odpovedali karikaturam in podprl svobodno izražanje v Franciji. Napovedal je še odločnejši boj proti islamskemu radikalizmu, tudi z zaprtjem mošej, če te širijo radikalne ideje. Napad v Nici obsodili tudi mnogi evropski voditelji in izrazili solidarnost s Francijo. Nemška kanclerka Angela Merkelje poudarila, da Francija v tež težkih časih ni sama in da so njene misli usmerjne k svojcem umrlih in ranjenih. Predsednik evropskega parlamenta pa je dejal, da je globoko šokiran in da to bolečino čuti vsa Evropa. Odzval se je tudi Vatikan: To je trenutek bolečine v času zmede. Terorizma in nasilja ni mogoče sprejeti. Današnji napad je sejal smrt na kraju ljubezni in tolažbe, v gospodovi hiši."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke