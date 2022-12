'Francoska revolucija': v restavracijah konec z embalažo za enkratno uporabo

McDonald's, Burger King, Subway, Starbucks in druge restavracije s hitro prehrano v Franciji hitijo, da bi jim še pred novim letom uspelo posvojiti sprejeti zakon za boj proti odpadkom. S prvim januarjem namreč pri postrežbi gostov v svojih prostorih ne bodo smele več uporabljati krožnikov, kozarcev in pribora za enkratno uporabo, četudi bo ta narejen iz kartona ali lesa.

Zakon so sicer sprejeli že leta 2020, a je nato vlada podjetjem dala tri leta, da se pripravijo na spremembe. Med tistimi, ki so se za ukrep močno zavzemali, je tudi nevladna organizacija Zero Waste France, ki je zakon označila za 'francosko zeleno revolucijo'.

Kot so ocenili, teh nekaj deset tisoč restavracij s hitro prehrano letno postreže šest milijard obrokov, s tem pa ustvari približno 118.000 ton odpadkov. Kar 55 odstotkov teh naj bi predstavljala prazna embalaža.

Svojevrstno težavo pa naj bi restavracijam predstavljala tudi nakup in montaža pomivalnih strojev, pa tudi zaposlovanje novih delavcev, ki bodo skrbeli za pomivanje posode.

Nova uredba bo veljala za vse prehranske obrate, ki imajo vsaj 20 sedišč, v skupino pa se uvrščajo tudi pekarne in delovne menze. Približno 30.000 lokalov v državi bo tako kartonaste posodice in papirnate kozarčke moralo zamenjati s pralnim priborom ter posodo. Strokovnjaki pa ocenjujejo, da bo ukrep za več kot polovico zmanjšal odpadke teh restavracij.

"Hitra prehrana je sektor, ki proizvaja veliko odpadkov. Čeprav je bila plastika za enkratno uporabo že prepovedana, so jo nadomestile velike količine drugih zavržnih izdelkov, kot so karton, les, bambus, za katere menimo, da so nesprejemljivo zapravljanje virov," je ob tem v pozdrav zakona dejala predstavnica prej omenjene organizacije Alice Elfassi.

A kljub velikim premikom organizacijo skrbi, kakšne materiale bodo restavracije izbrale kot alternativo kartonu in papirju. "Večina restavracij s hitro prehrano ne bo prešla na klasična porcelan ali steklo, ampak bo začela z uporabo trde plastike," opozarjajo in dodajajo, da je ta prav tako problematična, saj ni vzdržljiva, restavracije pa bodo lahko obrabljeno posodo po nekaj pranjih odvrgle v koš za smeti. "Tega ne bo nihče preverjal," so dejali.