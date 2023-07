'Vasica prekletstva': umor v kavarni, strmoglavljenje letala, sedaj še izginuli deček Emile

Majhna gorska vasica v francoskih Alpah je postala 'vasica prekletstva', so po izginotju dveletnega dečka, ki je pogrešan že teden dni, dejali vaščani in pri tem spomnili še na dve tragediji, ki sta pretresli vas z le nekaj deset hišami. Leta 2008 je bila v vaški kavarni umorjena lastnica kavarne, leta 2015 pa se je v neposredni bližini zgodila letalska nesreča, potem ko je letalo namerno strmoglavil 28-letni kopilot. Umrlo je vseh 149 potnikov.

Leta 2008 je Le Vernet pretresel umor v kavarni. Stranka je do smrti pretepla lastnico kavarne Café du Moulin. Takrat je župan dejal, da si bo "vas po takem dogodku težko opomogla." Sedem let kasneje je Le Vernet pretresla še hujša tragedija. Le tri kilometre od vasi je strmoglavilo letalo, ki je bilo na poti iz španske Barcelone v nemški Duesseldorf. Dokazi, pridobljeni iz zapisa v pilotski kabini, in druge informacije so pokazali, da je 28-letni kopilot Andreas Lubitz namerno strmoglavil letalo, potem ko je pilot zapustil kabino in mu prepustil nadzor nad letalom, ki ga je Lubitz nato strmoglavil v goro, pri čemer je vseh 149 potnikov umrlo.

Zadnje minute posnetka iz črne skrinjice so razkrile, da je osebje udarjalo po vratih in skušalo vstopiti v pilotsko kabino, potniki pa so prestrašeno kričali. Po nesreči so razkrili, da so samomorilskemu kopilotu le dva tedna pred nesrečo predlagali psihiatrično zdravljenje. V njegovem računalniku so odkrili več strani, na katerih je Lubitz iskal načine in metode za povzročitev smrtonosne nesreče, poroča Independent. 28-letnik se je sicer v preteklosti boril z depresijo in se je zavedal, da mu bodo letalsko licenco odvzeli, če bo delodajalec seznanjen z njegovim zdravstvenim stanjem. V kraju Le Vernet še danes leži spominska plošča v spomin na tragedijo.

Kje je Emile? Sedaj pa je vaščane pretreslo še izginotje dečka Emila, ki je pred tednom dni izginil izpred hiše svojih starih staršev. Emilova družina sicer prihaja iz mesta Marseille na jugovzhodu Francije, v Le Vernetu pa so počitnikovali pri sorodnikih. Družina naj bi se odpravljala na pohodniški izlet, in ko so starši malčka želeli posesti v avto, so ugotovili, da je deček izpred hiše izginil.

V času izginotja je bilo v hiši okoli 10 ljudi, med njimi dečkove tete in strici. Emila, ki je bil oblečen v rumeno majico in bele kratke hlače, sta na ulici pred hišo nazadnje videli dve osebi, nato se je vsaka sled za njim izgubila. Dan za tem, 9. julija, je policija objavila poziv vsem, ki bi o izginulem dečku karkoli vedeli. Sprožili so obsežno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo skoraj 500 prostovoljcev. Dečka je iskalo tudi več deset policistov in vojakov, ekipe reševalnih psov in helikopter. Preiskali so 30 stavb, 12 vozil in prečesali 12 hektarjev terena, območje so za določen čas tudi zaprli. Zaslišali so 25 ljudi.

