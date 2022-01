'Umrl je zaradi brezbrižnosti': Francijo pretresa smrt fotografa na obljudeni pariški ulici

Rene Robert, švicarski fotograf, ki je zaslovel s posnetki najbolj znanih španskih zvezd flamenka, je umrl zaradi podhladitve v Parizu, njegova tragična smrt pa je šokirala francosko javnost. V devetih urah, odkar je ponesrečeni ležal na pločniku se noben mimoidoči ni ustavil. Na koncu je reševalce poklical brezdomec.

Po poročanju The Guardiana se je umetnik prejšnji teden odpravil na redni večerni sprehod po soseski, kjer je živel, a mu je spodrsnilo in je nerodno padel. Po besedah ​​njegovega prijatelja, novinarja Michela Momponteja, je Robert stradal na ulici Turbigo med Trgom republike in tržnico Les Halles. Nesrečni 85-letnik je devet ur ležal na mrazu, dejstvo, da so ga ljudje ignorirali, zaradi česar je na koncu umrl, pa je v Franciji in tudi širše povzročilo žalost, jezo in nejevernost. "Zavrtelo se mu je in je padel. Ker ni mogel vstati, je nemočen ležal devet ur, dokler ni brezdomec poklical rešilca. Vendar je bilo prepozno. Rene je že imel hudo podhlajen in njegovo življenje je viselo na nitki. V teh devetih urah se noben mimoidoči ni ustavil, da bi preveril, zakaj moški leži na pločniku," je dejal fotografov prijatelj Mompontet.

icon-expand Nesreča se je zgodila na eni od pariških ulic. FOTO: Dreamstime

Dodal je, da naj bo prijateljeva smrt v opomin vsem, da ne glede na to, kako se nam mudi, ali kako zaposleni smo, bi se morali ozreti okoli sebe in pomagati ljudem za katere menimo, da v tistem trenutku potrebujejo našo pomoč. "Mnogi ljudje, tudi vključno z mano, pogosto gledajo v drugo smer, ko gre za ljudi na ulici. Spremenimo to, ustavimo se vsaj za trenutek."

