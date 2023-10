Francijo pretresa izginotje 15-letne Line

Sledila je iskalna akcija tudi s pomočjo helikopterja in termovizijskih kamer. V torek je Lino iskalo okoli 380 ljudi pod vodstvom 35 žandarjev in iskalnih psov.

Državna tožilka Aline Clérot je že ob začetku preiskave povedala, da "nobena sled ni prednostna", so pa najprej želeli preveriti vse varnostne kamere. Videoposnetki so razkrili, da deklice ni bilo ne na vlaku ne na železniški postaji, kjer jo je čakal fant.

Preverili so tudi njen bančni račun, "a nismo opazili nobene finančne aktivnosti," je povedala preiskovalka. Prav tako 15-letnice v preteklosti niso obravnavali zaradi "prostovoljnega pobega" . Preiskali so tudi okoliške reke.

Danes pa preobrat. Preiskavo so predali državnemu tožilstvu iz Strasbourga . "Preiskava po več kot tednu dni ni pripeljala do ugotovitev, kje je Lina," so zapisali v sporočilu. Preiskavo, ki so jo razširili v smer "kaznivega dejanja ugrabitve" , bosta vodila dva preiskovalna sodnika, še vedno pa sodelujejo z lokalnimi preiskovalci, poroča Le Monde .

Zjutraj so preiskali in zapečatili hišo, ki je nahaja štiri kilometre od doma najstnice. V hiši naj bi živel moški, ki se je v kraj priselil pred petimi leti. Prav njega naj bi na dan izginotja v avtomobilu opazili na poti do železniške postaje. V soboto so mu zasegli tudi vozilo, iz dveh vozil sosedov pa so odvzeli vzorce DNK.

Prav razširitev in predaja preiskave naj bi organom sedaj omogočala, da bi lahko sprožili še obsežnejšo preiskavo, poročajo francoski mediji.