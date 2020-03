Francoska in italijanska kultura poljubljanja na lica v času koronavirusa pod vprašajem

Ko sta se na francosko-italijanskem vrhu srečala francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanski premier Giuseppe Conte, je njun italijanski pozdrav s poljubčkom na dve lici pomenil več kot le pozdrav – bil je signal državljanom, da se ne smejo bati svojih sosedov v času koronavirusa.

Ko se je francoski predsednikEmmanuel Macron približal italijanskemu premierju Giuseppeju Conteju, da bi ga pozdravil na način, značilen za državo na Apeninskem polotoku, je za tem bilo veliko več kot navaden pozdrav med dvema voditeljema. Bil je tudi signal državljanom, naj se ne bojijo novega koronavirusa – spomnimo, prav Italija je evropsko žarišče. Poljubi ob pozdravljanju v času koronavirusa so za nekatere začeli predstavljati pravo dilemo, še posebej v državah južne Evrope, kjer je ta kultura bolj razvita in nadomešča stisk roke. Posebni pooblaščenec italijanske vlade za koronavirus Angelo Borellije v eni izmed izjav dejal, da so italijanske navade morda tiste, ki so krive za več kot 1100 okuženih z novim koronavirusom in 29 smrti. “Naše socialno življenje temelji na kolektivu, je obsežno, polno okrasja. Pogosto se dotikamo – stisk rok, poljubi, objemi,“ je Borelli povedal novinarjem. “Mogoče bi bilo v tem obdobju bolje, če bi zmanjšali število teh dotikov, kar je sicer v nasprotju s tem, kakšni smo.”

Emmanuel Macron in Giuseppe Conte. FOTO: AP

V Franciji je minister za zdravje Olivier Veran ljudem svetoval, da se izogibajo ”la bise”, kar je francoska navada dajanja poljubov na lica ali zračnih poljubov ob pozdravljanju drugih. Francija, ki je do zdaj zabeležila 100 primerov in dve smrti, je podobna priporočila izdala tudi pred desetletjem v času prašičje gripe. Drugače je v Nemčiji, kjer se otroci že od malih nog učijo, da je primeren pozdrav z odraslimi stisk rok, moč stiska pa povezujejo z močjo osebnosti. V bolnišnici Virchow v Berlinu so se zdravniki nehali rokovati s pacienti, tudi z neokuženimi, in k temu spodbujajo tudi druge. Število primerov v Nemčiji je doseglo 66. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da je rokovanje eden izmed glavnih načinov za širjenje bolezni, saj potem z dotikanjem obraza z rokami prenesemo na sluznico. Novi koronavirus ima na severu Italije velik vpliv na socialno življenje, saj ljudem omejuje možnosti za druženje. Ker so šole, muzeji in večina javnih uradov zaprti, ljudje po večini ostajajo doma in se izogibajo stikom z drugimi. Milano je tako prazen kot na vrhuncu dopustniškega obdobja, veliko podjetij pa je svojim zaposlenim omogočilo možnost, da delajo od doma. Začasno so zaprli tudi nekatere restavracije in trgovine, ker je strank tako malo. To se je poznalo tudi na milanskem tednu mode, ko so poljube na lica opustili in našli druge načine za izkazovanje naklonjenosti.

V nekaterih kulturah stisk roke nadomesti poljub na lice. FOTO: Dreamstime