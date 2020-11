Francoska koalicija bo na novo spisala sporni člen zakona o varnosti

Vladna večina bo predlagala "povsem na novo napisan" 24. člen, saj "vemo, da še vedno ostajajo dvomi," je danes povedal vodja poslanske skupine stranke Naprej republika Christophe Castaner. Dodal je, da želijo "pomiriti te dvome" in se izogniti temu, da bi se nerazumevanje okrepilo.

"Ne gre za umik ali odlog, ampak za pripravo novega besedila," je dejal vodja poslanske skupine predsednika Emmanuela Macrona. Predlog bodo predstavili vladi, je pojasnil. Že drevi se bodo sestali s premierjem Jeanom Castexom in drugimi pristojnimi člani vlade za prvo izmenjavo mnenj.

Pri pripravi novega besedila člena bodo sodelovali še drugi dve stranki, ki sestavljata vladno koalicijo, MoDem in Agir ter senat, je dodal Castaner.

Cilj je po besedah nekdanjega francoskega notranjega ministra preprost, in sicer okrepiti varnost varnostnih sil, vendar tudi zagotoviti dostop do informacij.

Vodje strank vladne koalicije so to napovedali po srečanju pri predsedniku Macronu, ki so se ga udeležili tudi premier in več ministrov.

Trenutna različica 24. člena zakona o varnosti prepoveduje objavljanje posnetkov policistov ali vojakov med opravljanjem dolžnosti, s katerimi želijo škoditi njihovi fizični ali psihični integriteti. V primeru deljenja posnetkov predvideva enoletno zaporno kazen ali globo v višini do 45.000 evrov.

Levo usmerjene stranke, predstavniki medijev in organizacije za zaščito človekovih pravic zahtevajo umik tega člena. Menijo namreč, da bi s tem ovirali pravico do dostopa do informacij.

Minuli konec tedna so po vsej Franciji potekali tudi protesti proti temu zakonu, na katerih se je v soboto zbralo več kot 130.000 ljudi. Protestirali so tudi proti policijskemu nasilju. Vznemiril jih je posnetek nadzornih kamer, na katerem je videti, kako so policisti več minut brcali ter pretepali temnopoltega glasbenega producenta Michela Zeclerja in ga žalili zaradi njegove rase. Francosko tožilstvo je proti štirim vpletenim policistom vložilo obtožnice.