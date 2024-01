Francoska ministrica za izobraževanje svoje otroke vpisala v zasebno elitno šolo

Na petkovi novinarski konferenci so novinarji novo ministrico Amelie Oudea-Castera vprašali, ali je res, da je otroke poslala v zasebno šolo, česar seveda ni zanikala, je pa v svojo obrambo dejala, da se je za spremembo šole odločila, ker je bilo na javni šoli premalo osebja in je otrokom velikokrat odpadel pouk, manjkajoče snovi pa učitelji sploh niso predelali, poroča Euronews.

Nova ministrica je sina prepisala iz javne v prestižno zasebno šolo Stanislas de Paris, ki jo obiskujeta tudi njena druga dva otroka. Gre za katoliško institucijo v Parizu, ki je bila lansko leto zaradi močnih stališč nasprotovanja splavu in seksizma med učitelji tarča očitkov širjenja homofobije in nestrpnosti. Da gre za zelo prestižno ustanovo, pove tudi podatek, da sta to šolo med drugim obiskovala tudi monaški princ Albert I. in general Charles de Gaulle.

Val pozivov k odstopu

Po objavi članka v časopisu Liberation, ki je ministrico postavil na laž, ko so razkrili, da je bil njen sin v javni šoli le slabo leto in da v šoli niso imeli težav s pomanjkanjem učiteljskega kadra, pač pa naj bi se ministrica za menjavo šole odločila, ker na šoli njenega sina niso želeli prestaviti v višji razred, se je na predsednika Emmanuela Macrona in novega francoskega premierja Gabriela Attala vsul plaz kritik in zahteve, da mora ministrica odstopiti.

Ministrica, ki poleg izobraževanja skrbi še za resor športa in organizacijo letošnjih OI v Parizu, trditve časnika kategorično zanika.

Tiskovna predstavnica francoske vlade Prisca Thevenot je v radijskem intervjuju poskušala rešiti ministrico iz zagate. Po njenih besedah je ministrica zgolj želela pojasniti, zakaj se je odločila za privatno šolo, nikakor pa ni želela očrniti javnega šolstva. "Verjamem v javno šolstvo in mislim, da moramo v zvezi z njim vsi imeli velike ambicije," je dejala v intervjuju.

A to tako opozicije kot koalicije ni pomirilo. Fabien Roussel, generalni sekretar stranke francoskih komunistov, je glede ministrice dejal: "Dnevi minevajo, laži pa se kopičijo."

Pred tednom dni je francoski predsednik Emmanuel Macron za novega premierja izbral priljubljenega dosedanjega ministra za šolstvo Gabriela Attala, ki je s 34 leti najmlajši predsednik francoske vlade doslej. Na položaju je nasledil Elisabeth Borne, ki je 8. januarja odstopila.