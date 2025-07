Jeza zaradi Palestine: ZDA in Izrael ostro nad Macrona

PLO je sporočila, da poteza "odraža zavezanost Francije mednarodnemu pravu in njeno podporo pravici palestinskega ljudstva do samoodločbe in ustanovitve neodvisne države". Gibanje Hamas pa je Macronovo napoved označilo kot "pozitiven korak v pravo smer k zagotavljanju pravičnosti zatiranemu palestinskemu ljudstvu".

Macronovo napoved so pozdravili tudi v Španiji, na Irskem in v Savdski Arabiji. Savdsko zunanje ministrstvo je Macronovo odločitev označilo za zgodovinsko in pozvalo druge države, naj temu sledijo. V Dublinu in Madridu pa so poudarili, da je priznanje in rešitev dveh držav edina pot do miru na Bližnjem vzhodu.

Francoski predsednik bo v skladu s svojo napovedjo priznanje Palestine uradno oznanil septembra na generalni skupščini ZN, Francija pa bo pred tem skupaj s Savdsko Arabijo prihodnji teden v New Yorku gostila mednarodno konferenco za uresničitev rešitve dveh držav na ministrski ravni.

Francija bi s priznanjem Palestine postala najvplivnejša evropska država, ki bi to storila, več drugih pa je že namignilo, da bi lahko sledile tej potezi.

Tako se dodatno krepi politični pritisk na Izrael, medtem ko je v mednarodni skupnosti vse pogosteje slišati kritike - predvsem zaradi onemogočanja dostav humanitarne pomoči v Gazo, kjer ljudi poleg vsakodnevnega bombardiranja vse bolj ogrožajo katastrofalne življenjske razmere, pomanjkanje osnovnih dobrin in huda lakota. Izrael medtem vztrajno zavrača obtožbe o namernem povzročanju lakote v Gazi in nadaljuje silovite napade na palestinsko enklavo.