Francoska policija prijela moškega, odgovornega za smrt 14-letnika

Preiskovalni organi so ugotovili, da je eden od navijačev skušal zgrabiti francosko modro-belo-rdečo zastavo z zadnjega stekla vozila. Voznik tega naj bi nato "nasilno izstopil iz kolone vozil pred njim" in trčil v "14-letnega fanta, ki je zaradi poškodb nato umrl".

Eden od navijačev je pristal na pokrovu motorja, preden je padel na tla in se je s težavo dvignil. Drugo osebo je voznik zadel s sprednjim delom vozila, nato pa pobegnil. Mladenič je ostal na tleh, očividci dogodka pa so se zbrali okoli njega. Povzročitelja nesreče so po številnih pričevanjih, zbranih na kraju tragedije, hitro identificirali. Njegovo vozilo so kmalu zatem našli zapuščeno v bližini.

Tragedija je zaznamovala polfinalno zmago Francije nad Marokom z 2:0 na svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju. Francoska nogometna reprezentanca je nato v finalu izgubila proti Argentini. Maroko pa je v boju za tretje mesto premagala Hrvaška.

Po smrti mladeniča so izbruhnili nemiri v okrožju Paillade, hkrati pa so po družbenih omrežjih zakrožili pozivi k maščevanju za smrt najstnika. Približno 3000 ljudi je pet dni po incidentu pripravilo miren pohod, na katerem so nosili transparent z napisom Pravica za Aymena.