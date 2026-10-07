Francoska policija ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih

Notranji minister Nunez je v intervjuju za radijsko postajo RTL povedal, da je začasno ustavil uporabo šok granat na protestih. Povedal je še, da je policija od začetka protestov sprožila 18 notranjih preiskav v zvezi z obtožbami o neprimernem ravnanju.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi protestov za torek zvečer sklical nujno srečanje s predsednikom vlade Lecornujem in ključnimi ministri, da bi našli izhod iz krize. Iz premierjevega kabineta so danes sporočili, da bo Lecornu drevi imel nagovor Francozom v zvezi s protesti in finančnim stanjem države.

Množičnim protestom dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, so se v torek pridružili še sindikati in drugi. Po podatkih francoskega notranjega ministrstva je šlo po vsej Franciji na ulice okoli 256.000 ljudi, organizatorji navajajo število 450.000. Zaprtih je bilo okoli 2000 šol.

Protesti večinoma potekajo mirno, a ponekod so poročali o spopadih med demonstranti in policijo. Doslej je bilo po navedbah AFP aretiranih več kot 6500 ljudi, večinoma mladoletnikov.

Ob protestih se pojavljajo očitki o policijskem nasilju nad demonstranti. Med najbolj odmevnimi je incident v mestu Lens na severu Francije, kjer je 15-letnik v ponedeljek izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obvladovanjem nemirov izstrelila policija.

Lecornu je v torek obsodil nasilje in poslancem povedal, da nasilja ne bodo dopustili, hkrati pa je zavrnil obtožbe, da je vlada odredila policijsko represijo proti protestnikom.