Francoski policisti vdrli na srbski avtobus. Iskali (in našli) ukraden nakit

Spektakularni torkov rop draguljarne v Parizu je najverjetneje maslo srbskih kriminalcev. Po poročanju srbskih medijev je včeraj popoldne francoska policija ustavila avtobus na relaciji Pariz–Beograd. V avtobus so nato vstopile oborožene osebe v civilni opravi in v francoščini vpile "policija, policija". V tistem trenutku naj bi na avtobusu nastala panika, saj potniki niso vedeli, kaj se dogaja. Kot še dogodek opisujejo srbski mediji, so policisti nato potnikom naročili, naj ostanejo na svojih mestih in v samo nekaj sekundah prevzeli nadzor nad avtobusom. Nato naj bi v potnike uperili orožje. Dogodek je za srbske medije opisal eden izmed potnikov na omenjenem avtobusu. Po njegovih besedah je policija pregledala avtobus in na njem našla plen iz spektakularnega ropa draguljarne. Policisti so tudi prijeli dve osebi, pregledali pa so tudi prtljago vseh potnikov.

Po besedah neimenovanega potnika je avtobus iz Pariza odpeljal okoli 8. ure in se okoli 12. ure ustavil pred francosko mejo, da bi si voznik in potniki 'pretegnili noge'. Po kratkem odmoru, ko so se potniki vrnili na avtobus, pa se je začela policijska akcija. Potnik, ki ni želel biti imenovan, je povedal, da so policisti iz avtobusa pospremili vsakega potnika posebej in mu pregledali prtljago. "Odpirali so vse žepe," je pojasnil. Cele štiri ure so policisti pregledovali prtljago in vse, kar je bilo na avtobusu.

Po besedah očividca je bila policija odločena, da najde tisto, kar so iskali. "Na obrazih policistov si lahko videl odločenost. Okoli 16. ure so med pregledom neke torbe našli to, kar so iskali – ukraden nakit iz Pariza," je povedal in dodal, da takrat še niso vedeli, ali gre za celoten plen. Policistom je bilo namreč bolj pomembno, da najdejo lastnika omenjene prtljage. Kmalu so policisti prijeli dva potnika. "V nekem trenutku so policijske lisice natikali dvema moškima, srednjih let."