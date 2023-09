Francoska premierka e-cigaretam za enkratno uporabo 'napovedala vojno'

Ker t. i. puff naprave med mladimi ustvarjajo navade, ki lahko vodijo v odvisnost od tobaka, je francoska premierka v nedeljo elektronskim cigaretam za enkratno uporabo "napovedala vojno". "Gre za pomembno vprašanje javnega zdravja," je dejala Elisabeth Borne. Za RTL je povedala, da bo vlada "kmalu predstavila nov nacionalni načrt za boj proti kajenju, zlasti s prepovedjo elektronskih cigaret za enkratno uporabo".

Skrbijo jo tudi cigarete z okusi, ki spominjajo na sladkarije iz otroštva in so za ceno od osem do 12 evrov namenjene predvsem najstnikom.

Ob tem je dodala, da vlada pripravlja tudi načrte za nacionalni program za boj proti rabi tobaka, ki je po njenih besedah odgovoren za kar 75.000 smrti na leto v Franciji, poroča Reuters. Novega zvišanja davkov na tobak pa prihodnje leto ne načrtuje, je dodala.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je leta 2021 zastavil ambiciozne načrte za omejitev porabe tobaka in alkohola. Med drugim je obljubil, da bo zagotovil več prostorov za nekadilce, do leta 2030 pa želi, da bi vsi 20-letniki postali nekadilci.