Francoska premierka: O dvigu upokojitvene starosti se ne bomo več pogajali

Francoska premierka Elisabeth Borne je pred novo stavko, napovedano za torek, dejala, da se o dvigu upokojitvene starosti z 62 na 64 let vlada ne bo več pogajala, saj da je to ukrep, ki ga morajo sprejeti. Njena izjava je še dodatno razjezila nasprotnike pokojninske reforme, ki v prihodnjem tednu načrtujejo več stavk in množičnih protestov.

Dvig upokojitvene starosti je del obširne pokojninske reforme, ki je naletel na močan odpor v javnosti. V začetku meseca je proti reformi protestiralo več kot milijon ljudi. Premierka Elisabeth Borne je v najnovejšem intervju za radio France-Info v nedeljo dejala, da se o dvigu starosti ni več mogoče pogajati. Upokojitev pri 64 letih je kompromis, ki smo ga predlagali po pogovorih z delodajalci in sindikati, je dejala. Poslanec Manuel Bompard, čigar stranka France Unbowed glasno nasprotuje reformi, je pozval k čim večji udeležbi na prihajajočih stavkah in protestih. "V torek moramo na ulice," je dejal za televizijo BFM. Francoski minister za promet Clement Beaune je opozoril, da bo napovedana torkova stavka povzročila številne motnje v javnem potniškem prometu. Francoska vlada trdi, da je reforma nujna za nadaljnje financiranje pokojninskega sistema, saj se je pričakovana življenjska doba v Franciji v zadnjih letih podaljšala, stopnja rodnosti pa pada. "Naš cilj je zagotoviti, da bomo leta 2030 imeli sistem, ki bo finančno vzdržen," je dejala Borne. icon-expand Francozi se bodo v prihajajočem tednu znova odpravili na ulice. FOTO: AP Predlog novega zakona bo v ponedeljek obravnavala parlamentarna komisija, 6. februarja pa bo o njem razpravljal državni zbor. Nasprotniki zakona so medtem vložili 7000 predlogov amandmajev, ki bodo dodatno zapletli razpravo.