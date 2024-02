Francoska turistka zaradi spominka pristala v egiptovskem priporu

Po 10 dneh potovanja po Egiptu bi morala Francozinja z letališča Luxor odleteti domov. Med varnostnim pregledom njenih kovčkov pa so cariniki opazili nekaj nenavadnega. V prtljagi je imela namreč majhen spominek, za katerega so strokovnjaki, ki jih je kontaktirala carina, ocenili, da ne gre za kopijo, ampak za originalen, 4500 let star antični kip.

56-letna Nathalie ga je dan pred odhodom domov kupila v galeriji v luksuznem hotelu Winter Palace, za spominek pa je odštela 250 evrov, poroča Euronews. Egiptovska policija je turistko z letališča odpeljala naravnost na policijsko postajo in jo obtožila posedovanja in trgovanja z antikvitetami. V priporu so jo zadrževali osem dni, kot trdi, pa je spala v 10 kvadratnih metrov veliki celici skupaj s 40 drugimi aretiranimi.

Na pomoč ji je priskočil direktor turistične agencije, ki je organizirala njeno potovanje. "V 30 letih naše prisotnosti v Egiptu se nam še nikoli ni bilo treba ukvarjati s tovrstnimi primeri. Imamo dobro mrežo in to nam je pomagalo izboljšati pogoje Nathalienega pripora, vendar je bilo težko pospešiti postopke," je Jean-François Rial povedal za francoski časnik Le Figaro.