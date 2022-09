Francoska varčna gospodinjstva bodo denarno nagrajena

V luči naraščajočih cen energentov in morebitnih motenj v oskrbi z energijo bodo francoska elektroenergetska podjetja to zimo varčna gospodinjstva nagradila z denarnimi nagradami in popusti v vrednosti tudi do 120 evrov.

Iz družbe TotalEnergies so v sredo sporočili, da bodo tistim odjemalcem, ki bodo vladne pozive k energetski varčnosti v zimskih mesecih udejanili tudi v praksi, namenili med 30 in 120 evrov denarne nagrade. Podatke o porabi bodo pridobili s pomočjo pametnih števcev, ki prikazujejo porabo v realnem času, nameščeni pa so v domove več kot treh milijonov odjemalcev, so sporočili iz družbe. Program nagrajevanja gospodinjstev, ki jim bo uspelo porabo energije zmanjšati na še posebej obremenjene dneve, bo od sredine oktobra ponudila tudi energetska skupina Engie. Odjemalcem, ki bodo porabo zmanjšali za od 10 do 20 odstotkov, bo Engie ponudil popust v znesku od pet do deset evrov, je povedala direktorica marketinga v podjetju Marion Deridder-Blondel. V največjem dobavitelju električne energije francoskim gospodinjstvom, EDF, ki je v državni lasti in je zaradi izpadov delovanja jedrskih reaktorjev primoran elektriko kupovati od drugih proizvajalcev, novega načrta spodbujanja strank k varčevanju ne napovedujejo, saj uporabnikom za zmanjšanje porabe na najbolj obremenjene dneve popuste zagotavljajo že zdaj. icon-expand Varčni Francozi bodo to zimo denarno nagrajeni. FOTO: Shutterstock Varčevanje bo nagradil tudi Gen-I Kot smo poročali včeraj, bodo varčne odjemalce nagradili tudi v slovenskem podjetju Gen-I. Od oktobra bodo vsake tri mesece primerjali skupno porabo električne energije in zemeljskega plina svojih gospodinjskih odjemalcev s tisto v enakem obdobju lani. V primeru skupnih prihrankov bodo svoje obstoječe odjemalce za prizadevnost nagradili z dodatnimi popusti na računih.