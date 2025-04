Pornhub v boj s francosko vlado: na udaru novi zakon o preverjanju starosti

Že v petek je zakon začel veljati za spletne strani, registrirane v Franciji (denimo za francosko pornografsko znamko Dorcel) in strani, registrirane zunaj Evropske unije, kot je OnlyFans. Od 7. junija pa bodo morale starost uporabnikov preverjati tudi spletne strani, registrirane v drugih evropskih državah, med njimi so tudi velikani, kot so Pornhub, YouPorn in Redtube, poroča Politico.