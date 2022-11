Francoska vlada na dražbo z zaseženimi predmeti: avtomobil, diamanti in vodka

V 'ekskluzivni prodaji' predmetov, ki jih je francoska vlada zasegla med izvajanjem mejnega nadzora, je več nenavadnih. Pa tudi navadnih, z nenavadnimi zgodbami. Na francosko-španski meji so na primer ustavili Volkswagnovega golfa s 480 kilogrami marihuane. Ker je avtomobil zaradi kršenja zakona postal predmet raziskave, si je država 'prilastila' oboje.

V prodajnem katalogu so navedeni tudi nekateri zgodovinsko pomembni predmeti, ki so krasili oprave evropskih vladarjev, med drugim britanskih monarhov: Elizabete II., kraljice Viktorije, kralja Edvarda VII. in Kralja Georga V., nekaj zlatnine pa naj bi pripadalo Napoleonu, piše Guardian.

Med znamkami prestižnih torbic se najdejo imena, kot so Fendi, Louis Vuitton, Chanel in Valentino, v zbirki je tudi nekaj dražjih ur. Eden izmed Rolexov naj bi bil okrašen s 40 rubini. Na niškem letališču so zasegli tudi par čevljev Bottega Veneta.

"Zaseženi diamanti, ki imajo skupaj 197.95 karata, so bili zaseženi na letališču v Parizu," tudi oglašujejo v katalogu. Skupna vrednost neobrušenih diamantov naj bi se gibala med 30.000 in 40.000 evri.