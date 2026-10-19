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Po nasilju v Franciji: 'Policija izgubila nadzor nad razmerami'

Pariz, 19. 10. 2026 08.25 pred 33 minutami 4 min branja 25

Avtor:
N.V. STA
Nasilni protesti v Franciji

Francoski premier Sébastien Lecornu je sklical krizni sestanek vlade, na katerem bodo ocenili posledice nasilja in ropanja, ki sta zajela državo. Šlo naj bi za ene najhujših prizorov javnih neredov v sodobni francoski zgodovini, uničenih je okoli 1500 trgovin in podjetij, poškodovanih je bilo približno 1000 policistov. Notranji minister Laurent Nunez je ponudil svoj odstop a ga predsednik Emmanuel Macron ni sprejel.

Več kot pol milijona ljudi je demonstriralo proti naraščajočim življenjskim stroškom in vse slabši dostopnosti kakovostnih javnih storitev, vključno z javnim šolstvom. Kar naj bi bili sprva mirni protesti, so se kmalu sprevrgli v nasilje, ko so se pojavile skupine zamaskiranih aktivistov, oblečenih v črna oblačila.

Po ocenah oblasti so izropali in uničili okoli 1500 trgovin in drugih podjetij. Policija za obvladovanje nemirov je proti množicam uporabila solzivec in vodne topove, na več krajih so policiste videli, kako so ljudi udarjali s pendreki. Francosko notranje ministrstvo je sporočilo, da je bilo v soboto poškodovanih približno 1000 policistov, od tega sedem huje.

Po podatkih francoskih oblasti so po protestih pridržali 2400 ljudi.

Notranji minister ponudil odstop

V Franciji so se pojavile govorice, da bi lahko predsednik Emmanuel Macron v nekaterih delih države uvedel začasno policijsko uro ali celo razglasil izredne razmere, da bi pomiril napete razmere. Na koncu je v nedeljo v televizijskem nagovoru državljane pozval k narodni enotnosti in skušal francosko javnost prepričati, da bodo storilci nasilnih dejanj kaznovani.

Francoski predsednik je notranjega ministra tudi pozval, naj čim prej na terenu uvede nove načine ukrepanja proti izgrednikom.

Francoske oblasti so sporočile, da so v Parizu aretirali 350 ljudi. Notranji minister Laurent Nuñez je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da je policija med koncem tedna v nekaterih mestih med protesti "izgubila nadzor nad razmerami".

"Varnostne sile so se znašle v neenakopravnem položaju glede na število udeležencev, demonstrantov, pa tudi huliganov, plenilcev in levičarskih aktivistov, ki so povzročili, da so shodi ušli izpod nadzora," je davi povedal v pogovoru za francoski radio France Inter. Kot je dodal, je deloma prišlo do pomanjkanja predvidevanja glede razpoložljivih sil, v nekaterih mestih pa je policija izgubila nadzor.

Nuñez je priznal tudi, da so se oblasti na nasilje odzvale s premalo predvidevanja in Macronu ponudil odstop, saj se je, kot je dejal, "počutil odgovornega za vse, kar se je zgodilo". Macron odstopa ni sprejel.

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A Macronov govor je na družbenih omrežjih in med političnimi nasprotniki naletel na ostre kritike, saj naj bi mu manjkale konkretne podrobnosti. Kot prvo se sprašujejo, kako bodo vandalom sploh stopili na prste in jih privedli pred roko pravice ter kako bodo v prihodnje zaščitili francoska mesta, zlasti zdaj, ko so napovedane nove množične demonstracije?

In kdaj se bo naslovilo vprašanje izobraževanja?

V nedeljo je generalna sekretarka sindikata CGT Sophie Binet Macrona obtožila, da se ni odzval na skrbi dijakov in študentov, krizo življenjskih stroškov ali vse slabšo kakovost javnih storitev v Franciji. A predsednik je očitno breme prenesel na premierja Lecornuja.

Toda njega in notranjega ministra številni v Franciji obtožujejo, da sta bila pred sobotnimi številnimi napovedanimi protesti povsem nepripravljena in da na terenu ni bilo dovolj policistov.

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Predsednica spodnjega doma francoskega parlamenta Yaël Braun-Pivet je sporočila, da želi začeti preiskavo, da bi natančno ugotovili, kaj se je zgodilo konec tedna in zakaj.

Razmere v Franciji so sicer zaostrene že nekaj časa. Francija se namreč spopada tudi s finančnimi težavami. Vlagatelji močno pritiskajo na državo, naj obvlada hitro naraščajoči javni dolg. Francoska vlada pa se boji, da bi se ob zmanjšanju javnih storitev ali socialnih transferjev na ulice zlilo še več jeznih ljudi.

Macron in njegov premier sta za nasilni kaos v soboto obtožila radikalne skrajno leve skupine in prestopnike. Vodja skrajne levice Jean-Luc Mélenchon je vladi očital "nesposobnost", Marine Le Pen z nacionalistične desnice, ki se rada predstavlja kot zagovornica strogega spoštovanja zakonov in javnega reda, pa je objavila videoposnetek, na katerem sedi pred francosko zastavo in v slogu predsedniškega nagovora obtožuje "Macronovo administracijo, ki je izgubila zagon, je izčrpana in zmedena".

Uničenih ogromno stavb

"Obseg škode je velik in brez primere," je v pismu zapisal pariški podžupan Emmanuel Grégoire. "Pariz je mesto svobode, razprav in demonstracij. Takšno mora tudi ostati. Vendar mora biti tudi mesto, v katerem lahko vsi varno delajo in vodijo svoja podjetja."

Župani Pariza, Marseilla in Lyona, treh največjih francoskih mest, so zaradi "obsega škode in resnosti razmer" zaprosili za sestanek s premierjem v prihodnjih dneh, poroča AP News.

Mestna hiša v francoskem mestu Limoges
Mestna hiša v francoskem mestu Limoges
FOTO: Profimedia

V Marseillu je skupina protestnikov za kratek čas na silo vstopila v preddverje mestne hiše, skupina zamaskiranih ljudi s kapucami pa je poškodovala policijsko postajo. V Lyonu je zagorelo v turističnem uradu.

V Limogesu je mestno hišo opustošil požar, potem ko so vanjo vdrli "radikalni izgredniki". V stavbi so bili takrat izvoljeni predstavniki oblasti, zaposleni, varnostno osebje in člani javnosti, je povedal prefekt departmaja Haute-Vienne Maurice Barate.

"Stavbo so namerno zažgali. To je izjemno resno in nezaslišano dejanje," je dejal.

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pariz emmanuel macron protesti nasilje

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GIANT
19. 10. 2026 10.08
Pri nas je zaenkrat še mirno. Koliko časa še?
Odgovori
0 0
alicante1234
19. 10. 2026 10.07
in na koncu bodo vse krivi Rusi 🤡
Odgovori
+1
1 0
Big M
19. 10. 2026 10.06
A ni gorelo v Milanu še? A tam tudi pritestirajo zaradi pomankanja učitlov in kao "mrzlih učilnic"? 🤣😂🤣😂
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
19. 10. 2026 10.05
Je pa korak naprej, da poročajo o črnih oblačilih protestnikov ... Počasi bomo le prišli tudi do črne kože ...
Odgovori
+2
2 0
Trikrat cepljen
19. 10. 2026 10.04
Sem verjel, da je policija tista , ki zaščiti državljane in lastnino, podjetja, ki proizvajajo... ?!
Odgovori
+1
1 0
kokicas
19. 10. 2026 10.03
Macron dela in se smeji po evropi. Doma pa katastrofa, zgubili so stik
Odgovori
+1
1 0
destrikk@live.com
19. 10. 2026 10.03
Isto čaka slo ce se neki radikalno ne spremeni....levičari bo uničili evropo sam na konc tudi oni bodo ga fasali
Odgovori
+2
2 0
denden
19. 10. 2026 10.02
Kaj to so migranti? A ja, niso, neverjetno, tudi "naši" se znajo tako obnašat.
Odgovori
-1
0 1
worker
19. 10. 2026 10.01
Ko si prisiljen se uklanjati gospodi iz vrha in potisnjen do roba prepada, se narod brani in v skrajni sili začne vračati udarce. Torej pričakovano. Da bo jasno ne potpiram nikogar, vendar sprašujem ali bomo še vedno financirali in podžigali vojno?
Odgovori
+1
2 1
Jon Bacek
19. 10. 2026 10.00
Evropska komisija gre proti zadanemu cilju, ki je propad Evrope.
Odgovori
+3
3 0
kala 09
19. 10. 2026 09.53
99,9% teh protestnikov ni videlo faksa,
Odgovori
+12
12 0
Trikrat cepljen
19. 10. 2026 09.52
Edino plače so tiste, ki ne dosegajo exponentno rast, ampak pad.
Odgovori
+2
2 0
Primula1
19. 10. 2026 09.43
Zdaj smo pa tam. Da so si managerji in kapitalisti vsako leto lahko privoščili za kakšen meter dražjo jahto in dubajske izprijenosti, so navozili iz tretjega sveta poceni delovno silo. S tem so razvrednostili delo, osebni dohodki so začeli tudi avtohtoni populaciji padati. Po drugi strani imajo ekonomski migranti, ki v Evropi v praktično suženjskih razmerah za mizerijo od denarja, tega dovolj. Samo oni se od nas razlikujejo po tem, da ne znajo vzeti transprenta in mirno ter organizirano protestirati na ulici. Oni vzmejo kamen in molotovko ter požgejo pol mesta. Kaj bomo naredili?!
Odgovori
+1
4 3
patogen
19. 10. 2026 09.59
Ti imaš v mislih Goloba in Zokija?
Odgovori
-1
0 1
lokson
19. 10. 2026 10.01
Daj ne bluzi marksistični nedonošenček. Vi in vaše jahte. Te kateri razbijajo, niti slučajno ne delajo in dodajo svojega doprinosa državi gostiteljici. Zaradi preštevilčnosti, se je sesul socialni, pravni in finančno vzdržni sistem. Posledice pa čuti avtohtono prebivalstvo. Kako ste eni plitki.
Odgovori
+1
1 0
FlatyEric
19. 10. 2026 09.41
Seveda so izgubili nadzor, če imajo pa zvezane roke. Ne smejo nič. Tistega, ki uničuje ali krade, bi morali na licu mesta polomiti pa bi hitro vzpostavili red.
Odgovori
+10
11 1
Partapaki
19. 10. 2026 09.40
Tako posteljo so si postlali, tako naj še spijo.
Odgovori
+5
5 0
suleol
19. 10. 2026 09.39
kr kr kar ste zeli boste tudi mleli al kako je ze, a je kaksen francoz rabijal pa ropal mocno dvomiim
Odgovori
+8
8 0
DEBELA OLIVA
19. 10. 2026 09.39
Ko se levičarjem dobesedno utrga nastane nebrzdano plenjenje in uničevanje tuje lastnine
Odgovori
+7
9 2
Samo DESNO je pravo
19. 10. 2026 09.39
To podpirajo Levičarji v Franciji..Hočejo Na oblast pod silo..Vsaka podobnost s slovenijo,je slučajna..:))
Odgovori
+7
9 2
Omreznina2024
19. 10. 2026 09.35
Sramota za Francijo In makarona, ki ni kos temu kaosu, a izven bi rad delal red.
Odgovori
+7
10 3
Beli Brko
19. 10. 2026 09.42
To imaš prav, glede na to da imajo vmes prste Rusija (verjetno) in ziher Iran.
Odgovori
-1
3 4
Beli Brko
19. 10. 2026 09.43
Pa še Palestino so jim priznali... oni pa tako vračajo...
Odgovori
+3
3 0
Slash
19. 10. 2026 09.33
Groza kaj so sposobni narediti levičarski aktivisti, kot piše v članku!!!
Odgovori
+8
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